Joep Wennemars moet woensdag zijn olympische droom gaan waarmaken in Milaan. De wereldkampioen op de 1000 mag meteen op 'zijn afstand' aftrappen op de Olympische Spelen. Op diezelfde afstand zag hij Jutta Leerdam en Femke Kok geschiedenis schrijven en daar keek hij vol bewondering naar.

Maandag stond de schaatshal in Milaan nog volledig op zijn kop. Eerst snelde Femke Kok naar een olympisch record, maar lang bleef dat niet staan: in de laatste rit dook Jutta Leerdam er meteen onder en pakte ze het goud.

Een dag later is het een stuk rustiger en rijdt Joep Wennemars, samen met een paar internationale rijders en TeamNL-schaatsers, zijn trainingsrondjes in een vrijwel lege hal. Na afloop van zijn training blikt hij kort vooruit op zijn race van woensdag, maar eerst blikt hij nog even terug op die indrukwekkende dag waarop Leerdam haar olympische droom waarmaakte.

'Weinig schaatsers zullen zoveel druk gevoeld hebben'

“Ik heb vol bewondering zitten kijken”, vertelt Wennemars over de 1000 meter bij de vrouwen, die voor een kolkende sfeer in de hal zorgde. Zijn vriendin Suzanne Schulting kwam als eerste in actie, maar haar tijd bleek al snel niet snel genoeg om mee te doen voor de medailles. “Ik hoopte natuurlijk dat Suzanne het zou doen. Maar daarna heb ik misschien wel een van de beste 1000 meters ooit gezien. Petje af voor Jutta Leerdam, groot sportvrouw.”

“Weinig schaatsers in de historie hebben onder zoveel druk gestaan als Jutta Leerdam in die laatste rit. En dan doet ze het met zo’n rit, alleen maar lof.” Wennemars kent Leerdam nog goed uit het verleden. Bij het toenmalige Team Jumbo-Visma, tegenwoordig Team Essent, reden de twee samen in dezelfde ploeg.

Bijzondere route van Jutta Leerdam

Daarna koos Leerdam voor haar eigen pad, een keuze die met de gouden medaille van gisteren achteraf de juiste blijkt te zijn geweest. “Ik weet hoeveel shit ze over haar heen heeft gekregen, ze heeft echt wel haar eigen keuzes gemaakt. Ik denk dat dit het bewijs is dat het uiteindelijk ook om de beleving en het geloof gaat. Dus dan kan het ook met een voorbereiding die misschien niet helemaal volgens de wet van de sport is.”

Daarmee ziet Wennemars in haar succes vooral een bevestiging dat er meerdere manieren zijn om de top te bereiken.

Hoge verwachtingen

Waar de verwachtingen rond Jutta Leerdam enorm waren, ziet Wennemars eenzelfde soort druk bij meer Nederlandse schaatsers. “Op de 1000 meter moest het gebeuren voor Jutta. Dat geldt voor Femke op de 500 meter en de verwachtingen rond Jenning de Boo zullen op die afstand ook groot zijn,” zegt hij.

En hoe zit dat met hemzelf, als hij morgen aan de start verschijnt op de afstand waarop hij regerend wereldkampioen is? Wennemars blijft nuchter: “Ik wil gewoon een goede race rijden. Wat mensen qua resultaat verwachten, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig.”

Met rondetijden is Wennemars naar eigen zeggen ook totaal niet bezig, al ziet ook hij dat het niveau in Milaan ongekend hoog ligt. Tot dusver werd op elke afstand het olympisch record aangescherpt door de latere winnaar, en op de 1000 meter bij de vrouwen zelfs twee keer. “Ik wil gewoon een aantal dingen goed doen, en als ik dat doe kan ik een mooie tijd neerzetten. Het is wel bizar dat er elke dag een olympisch record is gereden, maar dat zit niet in mijn hoofd. Ik ga er gewoon vanuit dat er kneiterhard gereden gaat worden.”

Is de 1000 meter dan zijn grootste kans op een medaille in Milaan? “Op papier wel,” zegt Wennemars, die ook op andere afstanden mogelijkheden ziet. “Maar de 1500 meter gaat de laatste tijd ook wel erg goed. Op de 500 verwacht ik niet dat ik zomaar op het podium zal eindigen.”