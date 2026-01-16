De Amerikaan Jordan Stolz (21) komt bij de Olympische Winterspelen 2026 uit op vier schaatsafstanden. En bij al die keren is hij de grote favoriet voor goud. Hij deinst ook niet terug voor die rol.

Als 17-jarige was Stolz al present bij de Spelen van Beijing in 2022. Destijds stond hij aan de vooravond van zijn doorbraak, al liet hij dat seizoen al sterke staaltjes van zijn kunnen zien in de World Cup-cyclus. Maar de Winterspelen kwamen net iets te vroeg, getuige zijn 13e en 14e plek op de 500 en 1000 meter.

Winterspelen

Inmiddels is Stolz tweevoudig wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter, pakte hij ook de titel bij de WK allround en veroverde hij vorig seizoen op voornoemde afstanden de klassementszege bij de World Cups. In Milaan start hij ook bij de massastart.

En passant verscherpte hij het wereldrecord op de 1000 meter en inmiddels heeft hij op de meeste banen waarop hij schaatste het record verbeterd. Kortom: Stolz is al nu al voor het vierde seizoen op rij schier onklopbaar. Nu moet hij het klusje nog afmaken in Milaan, waar hij wat Nederlandse concurrentie betreft vooral te maken krijgt met Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Joep Wennemars.

Vijvertje

In gesprek met het lokale medium WBay (uit zijn geboortestaat Wisconsin) zegt Stolz: "Ik heb altijd gehoopt dat het mogelijk zou zijn om mee te doen aan de Spelen. Toen ik 5 jaar was, begon ik met schaatsen op het vijvertje achter ons huis. Toen ontdekte ik dat de Olympische Winterspelen bestaan. Een paar jaar later wenste ik dat ik ooit mocht meedoen."

Nerveus

Zijn vader Dirk Stolz zegt: "Ik had nooit gedacht dat hij de beste van de wereld zou worden. Het is behoorlijk indrukwekkend wat hij laat zien." Voor Jordan maakt het weinig uit dat hij nu het doelwit is, waar de rest van het veld op jaagt. "Als ik het niet was, dan was er nu een andere gast met dat doelwit op zijn rug. Ik heb een mooie voorsprong op de rest en ik vind het prima dat ze op me jagen. Daar ga ik harder van werken."

"Ik voel niet echt meer druk. Altijd als er bij de Olympische Winterspelen een goede Amerikaanse schaatser is, dan worden de andere landen nerveus. Ik vind dat wel leuk."

