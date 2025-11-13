Waar liggen de grenzen van schaatsfenomeen Jordan Stolz? Op die vraag krijgen we dit seizoen mogelijk een nieuw antwoord. De Amerikaan kondigde in aanloop naar de World Cup-wedstrijd in Salt Lake City aan dat hij dit jaar zijn pijlen ook gaat richten op de massastart. Een slechte ontwikkeling voor onder meer Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf.

Dat Stolz een vrij complete schaatser is, dat weten we al een tijdje. Zo won hij al meerdere wereldtitels op zowel de 500 meter, de 1000 meter als de 1500 meter. Toch verraste Stolz vriend en vijand toen hij in 2024 meedeed aan het WK allround en deze vervolgens ook won. Aan het begin van het nieuwe schaatsseizoen kondigt de 21-jarige schaaster aan zijn horizon nog verder te verbreden.

' Ik denk dat ik er een goede kans op maak'

Zo wil Stolz dit seizoen ontdekken of hij ook gevaar kan stichten op de mass start, met als ultiemde doel een gouden medaille op dit onderdeel in Milaan. Zelf is hij ervan overtuigd dat hij dat kan bewerkstelligen, zo verklapt hij in een interview met de NOS. " Ik wil een poging wagen, ik denk dat ik er een goede kans op maak. Het zal ervan afhangen of ik fris genoeg ben voor de eindsprint en of ik niet word ingeklemd door de concurrenten. Dat gaan we ontdekken." De olympische massastart finale is op de laatste dag van de Spelen, dus het zit zijn andere afstanden niet in de weg.

Op zijn thuisbaan in Salt Lake City komt Stolz komend weekend liefst vijf keer in actie: tweemaal op de 500 meter, de 1000 meter, de 1500 meter en dus ook op de massastart. Het wordt niet de eerste keer dat de jonge Amerikaan een massastart rijdt in het internationale circuit. In 2021 reed hij hem al eens als zeventienjarige. Toen werd hij twee-na-laatste. Verder reed hij al meerdere massastarts tijdens Amerikaanse kampioenschappen. Het idee van Stolz is om tijdens alle World Cups dit seizoen het weekend af te sluiten met een massastart.

Aanval op legendarisch record

Het enige waar Stolz aan lijkt de denken is olympisch goud. Zo dacht hij ook nog na om deel uit te maken van de ploegenachtervolging. De Amerikanen zijn de huidige werelkampioen op dat onderdeel. Toch lijkt de ploegenachtervolging er bij op de Spelen in Milaan te veel van het goede. "Ik zou daar ook van waarde kunnen zijn, maar die finale is twee dagen voor de 1.500 meter. Ik heb er wel over nagedacht, maar doe het waarschijnlijk niet omdat het niet past'', aldus Stolz.

Mocht Stolz zich toch bedenken en ook de ploegenachtervolging rijden, kan hij op jacht gaan naar een legendarisch record van een landgenoot. Namelijk van de meeste gewonnen gouden medailles bij het schaatsen op één Olympische Spelen. Eric Heiden won tijdens de Spelen van 1980 vijf gouden plakken. Hij zegevierde op de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, 5000 meter én 10.000 meter. Met mogelijk vijf hangijzers in het vuur, kan Stolz dit record in Milaan gaan evenaren.

' Geen verkeerde ontwikkeling'

De grootste Nederlandse troef voor de massastart bij de mannen is Bergsma. De ervaren rot, die tijdens afgelopen NK nog de oudste nationale schaatskampioen werd, schrikt niet van het plan van Stolz. Hij ziet juist kansen voor zichzelf, omdat concurrenten geen sprint willen aangaan met de Amerikaan. " Voor mij kan het juist wel goed uitpakken. Hij is een extra concurrent in de sprint waar iedereen naar kijkt, dat is geen verkeerde ontwikkeling'', zo vertelt de wereldkampioen massastart van 2020 tegen de NOS. De andere Nederlander die de massastart gaat rijden in Salt Lake City is Hoolwerf. Wie hem, Stolz en Bergsma komend weekend in actie wil zien, moet tot laat opblijven. De mass start voor de mannen begint zondag 16 november om 23.38 uur.

