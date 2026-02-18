De eerste Olympische Winterspelen van Joy Beune zitten er bijna op. Met één keer zilver keert de 26-jarige topschaatsster huiswaarts. Ze kreeg loon naar werken met eremetaal op de ploegenachtervolging. Voor olympisch succes liet Beune zelfs een belangrijke dag voor haar moeder schieten.

"Je gunt het haar. En ze doet en laat er ook heel veel voor", zegt een van haar familieleden in gesprek met Hart van Nederland. "Vlak voor de Spelen was haar moeder jarig. Maar ze kwam niet, alleen videobellen en verder niet." Beunes dierbaren die niet naar Milaan waren afgereisd, waren samengekomen om naar haar race te kijken. Dat werd uiteindelijk een tweede plaats. "Ze hebben hun best gedaan, zilver is ook prima."

Beune met 'iets tastbaars' naar huis

"Het is zilver geworden en ik ben daar supertrots op. Ik heb iets tastbaars om mijn nek hangen", zei een zichtbaar trotse Beune na afloop. In de finale was Canada te sterk. "Wij waren niet slecht en hebben alles gegeven", vertelde Beune. "We moesten twee keer rijden, dat was anders. We hebben met het mes tussen de tanden de halve finale tegen Japan moeten rijden. Dat was best pittig."

Eerder kwam Beune al in actie op de 3000 meter, waar ze buiten het podium viel. "We zijn op de Spelen en daar gebeuren gekke dingen. Dit zijn mijn eerste Spelen en ik heb ervan genoten. Mijn vierde plek was heel erg jammer, maar dat is niet het einde van mijn carrière", sprak Beune over haar vierde plaats.

Hopen op wonder voor 1500 meter

Ze had ook graag in actie gekomen vrijdag op de 1500 meter, haar geliefde afstand. Maar op het allesbepalende OKT in december had de topschaatsster het gevoel dat haar rits los zat. Daar frommelde ze aan, waardoor ze kostbare tijd verloor. Dus plaatsten Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong en Femke Kok voor de schaatsmijl. Beune moet hopen op een wonder om nog in actie te komen.