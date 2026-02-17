Ze droomden van goud, maar het werd zilver. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud kwamen in de finale op de Winterspelen net te kort tegen Canada. Maar ontevreden waren ze niet, want het drietal had er alles aan gedaan. Beiden komen later dit toernooi nog in actie op de 1500 meter, maar over Groenewouds deelname was nog wat discussie.

Groenewoud reed eerder al de 3000 en - vanwege een blessure bij Bente Kerkhoff - ook de 5000 meter. Aansprekende resultaten werden er niet geboekt. Dat vond Groenewoud zelf ook. Op de ploegenachtervolging won ze samen met Rijpma-de Jong en Beune in elk geval een medaille. Later deze week wacht de 1500 meter voor Groenewoud, Rijpma-de Jong en Femke Kok. Joy Beune liep op het olympisch kwalificatietoernooi plaatsing mis, maar omdat Groenewoud niet in topvorm leek werd door sommigen geopperd om het ticket van Groenewoud aan Beune te geven.

Groenewoud gewoon van start op 1500 meter

Daar willen de hoofdrolspelers niets van weten. Groenewoud peinst er niet over om het ticket af te geven en wil, vrij begrijpelijk, gewoon voor eigen kansen gaan. De kritiek doet haar weinig, zo geeft ze aan tegenover de NOS. "Ik probeer er niet te veel naar te kijken. Ik voel me hartstikke prima, dus ik ga lekker de 1500 meter starten." Wat doet ze om de kritiek naast zich neer te leggen? "Dan zet ik mijn Instagram uit, kijk ik er niet meer op en dan krijg ik het niet meer mee. Ik voel me prima."

Vrede met zilver

Die 'prima' benen van Groenewoud leverden zilver op voor de ploegenachtervolging. Dat het drietal het aflegde tegen Canada, daar hebben ze wel vrede mee. Al gingen ze natuurlijk voor goud. "We waren het ook echt van plan. Maar als je over de finish komt, je alles heb gegeven en er een '2' achter Nederland staat dan is het zo."

Collega Rijpma-de Jong is ook te spreken over de zilveren race. "Het begin was goed, de energie loopt er daarna een klein beetje uit. Dat is ook niet zo gek. We hebben een supergoede race neergezet en Canada was gewoon beter. Met zilver als resultaat." En ook zij kijkt uit naar haar race op de 1500 meter. "Heb wel gewoon zin in de 1500, maar eerst mogen we dit vieren."