Joy Beune is regerend wereldkampioene op de 1.500, 3.000 en 5.000 meter. Toch gaat ze maar op één van die afstanden naar de Olympische Spelen. Beune leerde de keiharde wetten van het beruchte olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Nu de kruitdampen zijn opgetrokken, blikt ze ondanks de teleurstelling trots terug.

Nederland barst van het schaatstalent. Om iedereen evenveel kans te geven op olympische deelname werd het OKT in leven geroepen. Tussen kerst en oud&nieuw vond dat spraakmakende toernooi plaats. Ook dit keer zaten teleurstelling en vreugde dicht bij elkaar. Helemaal voor Beune. Zij was topfavoriete op drie afstanden, maar greep alleen een ticket voor de 3.000 meter.

Niet het OKT van Beune

Op Beunes geliefde afstand, de 1.500 meter, had ze helemaal pech. Het niveau was ongekend hoog en uiteindelijk kwam de wereldkampioene - mede door gestuntel met haar pak - zeventienduizendsten te kort. In tranen verliet ze zonder de media te spreken Thialf.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Een dag later moest Beune alweer aan de bak 5.000 meter, met de teleurstelling nog in haar achterhoofd. Ook daar kon Beune geen ticket bemachtigen. Ze zocht troost bij haar ouders, waarna ze afdroop.

Beune gaat 'strijden voor gouden olympische medaille'

Op oudejaarsdag, daags na het einde van het OKT, plaatst Beune haar gevoelens van de afgelopen dagen op Instagram. 'Wow... Ik heb veel emoties gevoeld dit toernooi, maar mijn droom gaat uitkomen: strijden voor een gouden medaille op de Olympische Spelen', is ze positief.

'Ik werd verliefd op deze sport als klein meisje. Schaatsen is mijn leven, ik stop mijn ziel in deze sport. Daarom zijn teleurstellingen soms extra hard en intens', verklaart Beune haar tranen. 'Ik ga zo mega genieten van het avontuur wat ik nu mee ga maken en er alles aan doen om mijn kleine meisjesdroom uit te laten komen', verzekert ze. Ook bedankt Beune haar fans en volgers voor 'alle lieve berichtjes'.

Beunes droom komt al vroeg uit, want daags na de openingsceremonie staat de 3.000 meter al op het programma. Op zaterdag 7 februari 2026 mag ze een gooi doen naar het goud. Verder komt ze in actie op de ploegenachtervolging.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.