Bij Joy Beune werkte de dreun van het misgelopen olympische ticket op de 1500 meter een dag later duidelijk nog door. Ze reed op de 5000 meter ver onder haar kunnen en kwam totaal niet in de buurt van een startbewijs. Schaatsicoon Marianne Timmer leeft ontzettend mee met Beune.

"Hartverscheurend", vertelt Timmer in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik voel heel erg met haar mee. Het voelt gewoon als een oneerlijke situatie. Zij heeft al die tickets binnengehaald. Ze heeft een foutje gemaakt hebben en is meteen kind van de rekening. Het was fijn geweest als zij inderdaad een plek had gehad. Ik heb echt met haar te doen. Ik krijg gewoon hartpijn als ik daarnaar kijk."

Timmer pinkte traantje weg

Beune vertelde voor de 5000 meter in gesprek met de NOS dat ze slaappillen nodig had om de nacht na het drama op de 1500 meter door te komen. "Als je dat zegt dan ben je mentaal gebroken. Ze was geknakt, want die vijf kilometer ging niet zoals ze kan."

De wereldkampioene van 2024 op de langste afstand reed gebroken in het rond en kwam uiteindelijk niet verder dan de vijfde tijd. "Echt heel triest. Ik voel die pijn gewoon mee. Ik heb zelf ook wel een klein traantje weggepinkt bij Joy", vertelt de drievoudig olympisch kampioene.

'Dat is extra pijnlijk'

Haar vriend Kjeld Nuis sprak direct na het drama voor Beune op de 1500 meter zich al hard uit over de regels bij het OKT en daar heeft Timmer in dit geval wel begrip voor: "Dan kan ik me wel voorstellen dat Kjeld zegt: ja, het is oneerlijk. Zij heeft het hele voorwerk gedaan en blijft uiteindelijk aan de zijkant bij deze afstanden. Dat is extra pijnlijk. Ze is wereldkampioen en heeft alle 1500 meters gereden dus in principe moet ze gewoon rijden."

Timmer vindt echter niet dat Beune recht heeft op een aanwijsplek: "Nee, dat kan niet. De regels zijn zo vastgesteld." Ze kan zich echter wel voorstellen dat er in de toekomst een aanpassing wordt gedaan aan de opzet van het OKT: "Je zou wel denken wel denken dat als je wereldkampioen bent en je wint alle World Cups dat je van tevoren gewoon een status krijgt."

