Kjeld Nuis heeft zich op sociale media gericht tot de Nederlandse supporters in Milaan. De schaatser is vermoedelijk bezig aan zijn laatste Olympische Spelen, maar wist in zijn eerste race niet mee te strijden om de medailles. Toch heeft hij genoten.

"Wat een support", begint Nuis zijn bericht. "Kippenvel." Nuis kwam woensdag in actie op de 1000 meter en werd daar zesde. Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz ging er met het goud vandoor.

Sterren op tribune

Er was veel aandacht voor de race en de tribunes in de schaatshal zaten dan ook helemaal vol. De familie van Nuis was aanwezig, net als zijn vriendin Joy Beune. Maar ook internationale sterren kwamen kijken naar de 1000 meter. Zo was rapper Snoop Dogg van de partij. Hij zat naast olympische legende Eric Heiden.

'Oorverdovend kabaal'

"Vanaf het moment dat je het middenterrein opkwam, het ijs opstapte, oorverdovend kabaal, niet normaal", vervolgt Nuis. "TeamNL-supporters als een oranje muur van lawaai. Ik heb er écht intens van genoten! En volgens mij was dat wel te zien. Smile on my face."



Toch stelde het resultaat enigszins teleur. "Helaas niet de race gereden die ik graag zou willen… je moet een 10 halen voor een medaille, en dat is mij niet gelukt." Zijn Team Reggeborgh-ploeggenoot Jenning de Boo stond wel op het podium. Hij pakte het zilver. Nuis is 'super trots' op hem. "Wat een rit… Zo verdiend."

'Nog één kans'

De 36-jarige hoopt nog één keer te stunten met olympisch eremetaal. "Nog één kans, de 1500 meter over zes dagen", schrijft hij.

Nuis is niet de enige Nederlander die alles op alles gaat zetten om daar een medaille te winnen. Dat geldt ook voor Joep Wennemars. Door een botsing op de kruising verloor hij kostbare tijd, waardoor hij een podiumplek misliep. Hij hoopt alsnog eremetaal te pakken. De schaatser van Team Essent komt nog in actie op de 500 en 1500 meter.