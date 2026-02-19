Het belooft een waar spektakel te worden donderdagmiddag in de olympische schaatshal van Milaan. Daar staat het 'koningsnummer' op het programma: de 1500 meter. Nogal wat grote namen azen op het goud, maar voormalig topschaatsster Irene Schouten is duidelijk: "Zij rijden voor het zilver."

Kjeld Nuis vertelde in aanloop naar de 1500 meter dat hij zichzelf wel een medaille ziet winnen op de laatste olympische afstand van zijn carrière. Schouten gunt het de 36-jarige titelverdediger van harte, zo vertelt ze in de NOS Schaatspodcast: “Het zou heel mooi zijn als hij dit met een medaille kan afsluiten en ik denk ook dat het kan. Hij heeft de ervaring en weet hoe het moet. En in de World Cups heeft hij laten zien dat hij nog tot de wereldtop behoort.”

Nuis vertelde eerder dat hij het liefst in rit twaalf of dertien in de buitenbaan zou starten tegen Jordan Stolz of Ning Zhongyan. Het werd Ning in rit dertien, met ook nog eens de gewenste start in de buitenbaan. “Hij heeft echt een perfecte rit. Hij is er ook heel blij mee.”

Joep Wennemars

Joep Wennemars kende een bijzonder ongelukkige start van zijn olympische loopbaan. Op weg naar een medaille op de 1000 werd hij zwaar gehinderd door zijn Chinese tegenstander en tot zijn eigen frustratie kostte hem dat een medaille.

Schouten stelt dat Wennemars helemaal klaar zal zijn voor de 1500 meter. "Ik denk dat hij heel gretig aan de start staat. Hij weet dat hij goed is en ik hoop dat hij dat meeneemt naar de 1500 meter en dat hij kan laten zien hoe goed hij is. Ik denk dat hij echt een kans heeft op het podium."

Jordan Stolz

Zowel de 500 meter als de 1000 meter in Milaan werden gewonnen door Jordan Stolz. De Amerikaan bleef in beide gevallen Jenning de Boo voor en is ook op de 1500 meter de topfavoriet. Schouten twijfelt geen seconde: “Ik denk Jordan op één, Kjeld twee en Joep drie. Ik denk dat Stolz hier wel echt de beste is en dat zilver voor de rest is.”

Er staan nog een Nederlander aan de start, Tijmen Snel. Wat kunnen we van hem verwachten? “Misschien kan Tijmen met een uitschieter iets doen, maar ik verwacht hem daarin niet. Ik heb niet zoveel van hem gezien. Het zou heel mooi voor hem zijn, maar ik denk toch eerder die anderen. Misschien nog Peder Kongshaug en Ning, dat groepje.”