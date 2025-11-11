De KNSB (de nationale schaatsbond) deed een dringend verzoek aan de geplaatste Nederlandse schaatsers om alle World Cups te rijden. Alles in het kader om zoveel mogelijk startbewijzen voor de Olympische Spelen veilig te stellen. Desondanks is Merel Conijn van de ploeg van Jillert Anema afwezig. Een opmerkelijke keuze volgens schaatsicoon Marianne Timmer. "Jillert is natuurlijk een beetje recalcitrant."

Conijn kroonde zich onlangs nog tot Nederlands kampioene op de 3000 meter en 5000 meter. Toch reist de 24-jarige topschaatsster niet af naar Noord-Amerika om de World Cups in Salt Lake City en Calgary te rijden. Ze gaat via het rijden van marathons zich voorbereiden voor het OKT (olympisch kwalificatie toernooi), wat eind december wordt gereden.

'Het moet voor hem ook wel een beetje knisperen'

"De regels zijn wat aangescherpt; als je een World Cup afzegt, dan kom je er ook niet meer tussen", verklaart Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik vind dat eigenlijk wel een goede regel'', vervolgt ze. "Anema heeft dus met Conijn afgestemd dat zij zich in Nederland gaat voorbereiden. Ik ben erg benieuwd, tot nu toe heeft het goed uitgepakt."

Conijn is de enige geplaatste Nederlandse schaatsster die niet gaat deelnemen aan het World Cup-circuit. Het is voor Timmer geen verassing dat het juist iemand is uit de stal van Anema. "Het past ook wel bij Jillert, hij is altijd uitgesproken. Het moet voor hem ook wel een beetje knisperen en het vuurtje moet worden aangewakkerd. Jillert is natuurlijk een beetje recalcitrant."

'Daar zou ik voor hebben gekozen'

Als het aan Timmer zelf lag, zou ze in voorbereidig voor de Olympische Spelen wel deelnemen aan de World Cups. "In Salt Lake City is de eerste internationale ontmoeting. Dat is toch lekker om te ervaren. Daar zou ik voor hebben gekozen. Maar Jillert is een heel goede coach en heeft veel ervaring. Maar ik had Conijn heel graag willen zien op de World Cups", aldus de drievoudig olympisch kampioene.

World Cup in Salt Lake City

De World Cup in Salt Lake City begint vrijdag 14 november en duurt tot en met zondag 16 november. Het wordt voor vele schaatssters dé ideale mogelijkheid om een aanval te doen op een wereldrecord. Op de pijlsnelle Amerikaanse ijsbaan, die op flinke hoogte ligt, zijn alle individuele wereldrecords bij de dames gereden.

