Voor Stefan Westenbroek draaide de eerste World Cup van het jaar vorige week nog uit op een groot drama door een harde val, maar in Calgary heeft hij zich op mooie wijze gerevancheerd. De topschaatser reed zondag een geweldige tijd op de 500 meter.

Westenbroek plaatste zich op de NK afstanden voor de eerste World Cups van het jaar op de 500 meter. Hij kreeg daarmee elk weekend twee kansen om zich te meten met de wereldtop, maar al in de eerste omloop van vorige week ging het mis. Hij gleed heel hard onderuit en sloeg in zijn val zelfs met zijn achterhoofd tegen het ijs.

De schade viel gelukkig relatief mee, want een dag later stond hij alweer op het ijs. Toch kwam de valpartij hem duur te staan, want het leverde hem een degradatie op naar de b-groep. Westenbroek rijdt daardoor in Calgary op een heel ander moment dan de wereldtoppers zijn 500 meters.

Evenaring persoonlijk record

De Nederlandse topsprinter reed zaterdag nog naar een zesde tijd in de b-groep, maar deed het zondag een stuk beter door als derde te eindigen in de b-groep. Hij reed een tijd van 34,39 en dat was bijzonder, want Westenbroek evenaarde daarmee zijn persoonlijke record.

Westenbroek kwam op 27 januari 2024 tot precies die tijd bij een World Cup in Salt Lake City en dat persoonlijke record staat nog altijd. Het lukte hem net niet om die tijd te verbeteren, maar in Calgary evenaarde hij zijn eigen toptijd dus wel en daarmee was het zijn beste race in bijna twee jaar.

Merijn Scheperkamp

Westenbroek was niet de enige Nederlander in de b-groep, want ook Merijn Scheperkamp kwam daar zondag in uit. De rijder van Team Essent reed een tijd van 34,55 en eindigde daarmee op de achtste plek. Later op de zondag rijden Jenning de Boo, Joep Wennemars en Sebas Diniz de 500 meter in de a-groep.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.