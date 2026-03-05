Bij de WK sprint in Thialf nemen Joep Wennemars en Jenning de Boo het donderdag tegen elkaar op tijdens de eerste 1000 meter. Jordan Stolz ontloopt zowel op de 500 als de 1000 meter de drie Nederlandse deelnemers in zijn jacht op de titel. Volg hier live dag 1 van de WK sprint bij de mannen.

De vrouwen openen donderdag de WK sprint met hun eerste 500 meter in Thialf. Ruim een half uur later, om 19.36 uur, komen de eerste mannen het ijs op om aan hun eerste omloop te beginnen. Alle ogen zullen gericht zijn op de Amerikaanse alleskunner Stolz, die hoopt in Heerenveen iets unieks te doen door de WK sprint én WK allround te winnen. Op dag 1 hoeft hij in een ongetwijfeld oranje uitgedost Thialf niet tegen een Nederlander.

In rit 5 eerste Nederlander

Op de 500 meter zien de fans twee Nederlanders al vroeg in actie komen. Kersvers Nederlands kampioen sprint Janno Botman moet al in rit 5 beginnen aan zijn toernooi. Niet gek ook, want het wordt pas zijn eerste internationale wedstrijd van het seizoen. Botman neemt het in een rechtstreeks duel op tegen de Japanner Taiyo Nonomura.

Rit van de gehinderde wissels

Een rit later, in rit 6, verschijnt Wennemars al aan de start. Hij schaatst tegen de Pool Piotr Michalski. Toevallig dat de twee elkaar treffen, want tijdens de 1000 meter op de Olympische Spelen in Milaan werden ze allebei gehinderd door hun tegenstander bij de baanwissel. Wennemars zag daardoor een medaille aan zijn neus voorbij gaan. Michalski was en bleef kansloos door de hindering tijdens de wissel. Hij besloot, in tegenstelling tot Wennemars, geen re-skate te rijden.

Jenning de Boo

Jenning de Boo is in rit 13 (van de 14) de laatste Nederlander in actie op de 500 meter. Hij moet tegen Europees kampioen Damian Zurek uit Polen. Stolz zit een rit voor hem en ontmoet de Noor Björn Magnussen in rit 12. Marek Kania en Wataru Morishige sluiten de eerste 500 meter bij de mannen af.

1000 meter

Om 21.21 uur beginnen de 28 schaatsers aan hun eerste 1000 meter in Thialf. Daarin zijn er meteen onderonsjes tussen landgenoten. De Boo schaatst in rit 12 namelijk tegen Wennemars. Stolz is in rit 13, na De Boo-Wennemars, gekoppeld aan zijn mede-Amerikaan Cooper Mcleod. De 1000 meter wordt afgesloten door de Chinees Zhongyan Ning tegen de Pool Damian Zurek.

WK sprint

De WK sprint wordt over vier afstanden verreden: twee 500 meters en twee 1000 meters. Donderdag 5 maart zijn de eerste varianten van de korte sprints, vrijdag 6 maart zijn de laatste twee. Na vier afstanden is de winnaar van het klassement de schaatser die de minste punten heeft. Hoe de puntentelling werkt, lees je hieronder.

Dromen van Goud met Marianne Timmer

Benieuwd wat schaatsicoon Marianne Timmer te zeggen heeft over de WK sprint? Luister of kijk dan nu naar de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin de drievoudig olympisch kampioene vooruitblikt op de WK sprint in Thialf.