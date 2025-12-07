Zondag belooft weer dan dag vol spektakel te worden in Thialf. Op de 500 meter vinden twee Nederlandse onderonsjes plaats bij de vrouwen, waaronder tussen wereldrecordhouder Femke Kok en Jutta Leerdam. Bij de mannen zijn de Nederlandse starters verdeeld. Jenning de Boo komt als laatste Nederlander in actie in de achtste rit. Ook staan de massastarts en teamsprints als toetje op het programma.

Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Tim Prins vielen zaterdag in de prijzen tijdens de World Cup schaatsen in Heerenveen. Ook vestigde de Amerikaan Jordan Stolz wederom een baanrecord. Op de 1000 meter was hij iedereen te snel af. Jenning de Boo bleek niet tegen hem opgewassen in een directe rit en viel buiten de prijzen, hij hoopt zondag op een beter resultaat op de 500 meter.

Nadat de b-groepen op de 500 meter en massastart zondagochtend en begin van de middag in actie komen, zal het eerste startschot naar verwachting rond 14.15 klinken in Thialf. Dan gaan de vrouwen op de 500 meter van start. Toptalent Angel Daleman zal als eerste Nederlandse in actie komen, gevolgd door twee Nederlandse onderonsjes in de slotrondes.

Startlijst 500 meter vrouwen

Alle ogen zullen in Thialf voornamelijk gericht zijn op Kok, die een paar weken geleden op sensationele wijze een nieuw wereldrecord vestigde op de 500 meter. Maar er zijn meer Nederlandse topschaatssters die een gooi willen doen naar het podium. Het Team Essent-schaatstalent Daleman zal het spits afbijten als Nederlandse tijdens rit zes tegen Béatrice Lamarche (Canada). In de voorlaatste rit nemen Anna Boersma en Marrit Fledderus het tegen elkaar op, maar het venijn lijkt vooral in de staart te zitten. In de laatste rit strijden Kok en Leerdam tegen elkaar.

Startlijst 500 meter mannen

Bij de mannen vinden er dit keer geen Nederlandse duels plaats. Stefan Westenbroek komt al tijdens de eerste rit in actie, gevolgd door Joep Wennemars in rit drie en Sebas Diniz in rit vier. De Boo komt als laatste Nederlander in actie op deze afstand tijdens rit acht. Hij wordt opgevolgd door het schaatsfenomeen Stolz.

Startlijst mass start vrouwen

Ook de massastarts staan in Thialf weer op het programma. Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff zullen namens Nederland in actie komen. Het is te hopen dat het onderdeel in Heerenveen niet net als in Salt Lake City in een totale chaos uitmondt. Toen was er gedoe met het rondebord, waardoor lang onduidelijk was wie er in de prijzen waren gevallen.

Startlijst mass start mannen

Bij de mannen zullen Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf namens Nederland in actie komen. Ook het schaatsfenomeen Stolz staat op de startlijst. Net als Frans Timothy Loubineaud, die in Salt Lake City alles en iedereen verraste met een wereldrecord op de 5.000 meter.

Startlijst teamsprint vrouwen

De teamsprints zijn het toetje in Thialf. Waar sommige van hen op de 500 meter nog tegen elkaar zullen strijden, zullen Boersma, Fledderus, Kok en Isabel Grevelt samen voor het goud strijden tijdens de teamsprint bij de vrouwen. Zij komen als laatste in actie.

Startlijst teamsprint mannen

Bij de mannen zullen De Boo, Stefan Westenbroek, Tim Prins en Serge Yoro in actie komen bij de teamsprint. Ook zij komen als laatste in actie.

