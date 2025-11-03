Joep Wennemars kan niet anders dan blij zijn met zijn huidige vorm. De topschaatser werd afgelopen weekend Nederlands kampioen op de 1000 meter, een seizoen na zijn iconische wereldtitel van vorige jaargang. Voor Wennemars lijkt het alsof hij 'alles andersom doet'.

Wennemars liet afgelopen weekend in Thialf zien dat hij in ieder geval over een uitstekende vorm beschikt. Waar de meeste schaatsers van Team Essent het af lieten weten, pakte de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars wel een Nederlandse titel. Hij was de snelste op 'zijn' 1000 meter, de afstand waar hij vorig seizoen verrassend de wereldtitel wist te pakken. Daarmee won Wennemars een WK-afstand op zijn eerste wereldkampioenschap als senior.

Dat zorgde ook voor een aparte volgorde in de carrière van Wennemars. Maanden na zijn wereldtitel werd de schaatser dus afgelopen weekend pas voor het eerste de beste van Nederland. "Ik doe het allemaal omgekeerd", beseft Wennemars ook in een reactie tegenover het Algemeen Dagblad. "Bij de junioren won ik eigenlijk altijd alles, maar daarna heeft het even mogen duren. Daarom zie je ook hoe blij ik hiermee ben", vertelt Wennemars die na zijn WK-titel nu ook kampioen is op het NK.

'Soort mini-WK'

Voor Wennemars is zijn titel een extra boost, omdat hij beseft hoe hoog het niveau lag op het Nederlands kampioenschap in Thialf. "Ik ben vooral heel blij dat het me hier weer lukt om er te staan als het moet, op een soort mini- WK. Want zo hoog is het niveau hier." Wennemars bleef op de 1000 meter knap zijn concurrenten Tim Prins, Jenning de Boo en Kai Verbij voor. Voor laatstgenoemde was zijn vijfde plek helemaal knap, aangezien hij vorig jaar volledig van het schaatstoneel verdween. Nu mag Verbij dus alsnog naar de World Cups.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.