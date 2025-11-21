Het eerste World Cup-weekend in Salt Lake City was voor veel Nederlandse mannelijke schaatsers er een om snel te vergeten. Gelukkig krijgen ze vanaf vrijdag een herkansing in Calgary. Het moet dan voor velen echt beter, zo ziet ook technisch directeur van de KNSB (Nederlandse schaatsbond) Remy de Wit.

Waar vorige week bij de vrouwen de Nederlanders op iedere klassieke afstand zegevierden, kon bij de mannen alleen Jenning de Boo eremetaal opstrijken op de klassieke afstanden. Daarnaast won Jorrit Bergsma ook nog de massastart. Wereldtoppers als Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Chris Huizinga stelden allemaal teleur. Door zijn diskwalificatie op de 1000 meter moet Kjeld Nuis die afstand in Canada zelfs in de B-groep rijden. Ook Marcel Bosker en Beau Snellink degradeerden vorige week op de 5000 meter naar de B-groep.

Ploegenachtervolging als zorgenkind

Waar in de Verenigde Staten echt het pijnpunt zat voor de mannen, was bij de ploegenachtervolging. De formatie bestaande uit Huizinga, Snellink en Tjerk de Boer reed kansloos in de rondte en werd daardoor één na laatste.

Door dit teleustellende resultaat kunnen startbewijzen voor de Olympische Spelen in Milaan verloren gaan, zo legt technisch directeur De Wit uit aan Schaatsen.nl. "Als Nederland op plek zeven blijft steken, zijn we een startplek sowieso kwijt en kunnen er slechts acht mannen naar de spelen." Er worden nog twee ploegenachtervolgingen, waaronder één in Calgary, gereden voordat de balans betreft startbewijzen wordt opgemaakt.

Startbewijzen strijd van 'de lange adem'

Ondanks de valse start gelooft De Wit erin dat Nederland 'gewoon' de volle negen startbewijzen binnenhengelt voor de spelen bij zowel de vrouwen áls de mannen. Dit komt volgens hem omdat Nederland over een zeer brede selectie beschikt. "Wij proberen die uit het vuur te slepen door de lange adem te tonen. Landen die niet voor de volledige quota gaan omdat ze simpelweg niet over voldoende schaatsers beschikken, hebben toegewerkt naar Salt Lake om daar te pieken. Was iemand daar goed en reed hij of zij een snelle tijd, dan komt die altijd op de spelen", zo legt hij uit.

De Wit vervolgt dat het proces van startbewijzen verzamelen voor Nederland een langer duurt en stelt daarna de schaatsfan gerust. "Ik ben wel van mening dat we niet zo slecht uit de startblokken zijn geschoten. Het is in het verleden weleens minder geweest."

