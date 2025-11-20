Het rommelt bij de ploegenachtervolging. De schaatsende mannen stelden flink teleur tijdens de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Ook het gedrag na de mislukte race deed het nodige stof opwaaien. Bondscoach Rintje Ritsma zet daarom publiekelijk een van de schaatsers op zijn plek.

Afgelopen weekend ging het mis bij het trio Beau Snellink, Chris Huizinga en Tjerk de Boer. Laatstgenoemde verving de geblesseerde Marcel Bosker. Zij kwamen zondag in de Verenigde Staten na een mislukte race niet verder dan de zesde plaats. Het interview na afloop was bovendien nogal opmerkelijk. Huizinga zei hardop dat de Nederlanders nog op zoek zijn naar een ideale derde schaatser, buiten hem en Snellink. Dat werd niet gewaardeerd door onder meer de bondscoach, die de kritiek op De Boer niet pikte.

Het was niet zo bedoeld

Die laat aan De Telegraaf weten dat hij Huizinga vermanend heeft toegesproken na het debacle. "Je kan nooit iemand uit je eigen team afvallen. Chris vertelde mij dat het verkeerd was overgekomen, dat hij het niet zo bedoeld had. Maar hij moet zelf ook in de spiegel kijken", vindt de bondscoach.

Huizinga ook niet goed genoeg

De race was ook mede door Huizinga's inbreng een deceptie. "De mannen kwamen nota bene langzamer door dan de vrouwen. Dat zegt alles en mag natuurlijk nooit gebeuren. Als Chris niet zo langzaam van start gaat, was het beter gegaan. Hij was gewoon niet goed genoeg en als het dan niet lekker loopt, wordt het frustratie."

Het opmerkelijke interview viel ook ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As op. Zij bespraken de frappante teksten in hun Sportnieuws.nl-podcast. "Het ging alleen maar over de derde man (De Boer, red.) terwijl hij er gewoon naast staat", stelde Van As vol ongeloof. "Je bent een team. En er bestaat ook zoiets als zelfkritisch zijn. Begin eerst bij jezelf: heb ik goed geschaatst? Had ik harder gekund? Dan kan je misschien beginnen over de positie van de derde man, en hoe belangrijk die is."

Wijziging richting Calgary

De Nederlandse mannen mogen zich dit weekend revancheren. Dan komen Huizinga, Snellink en de teruggekeerde Bosker in actie in Calgary. Een goed resultaat is wenselijk, omdat anders misschien wel plaatsing voor de Spelen in gevaar komt. Voor Ritsma is er ook werk aan de winkel. Hij denkt er over om de startvolgorde te wijzigen. "De opening moet gewoon sneller. Misschien wisselen we tijdens de race ook nog wel van volgorde."

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

