Joep Wennemars hoopt na het drama op de 1000 meter toch nog een olympische medaille te bemachtigen in Milaan. Dat moet donderdag gebeuren op de 1500 meter. Schaatsicoon Marianne Timmer hoopt dat hij zijn frustratie kan omzetten in iets positiefs. "Daar kan hij wel iets extra's uithalen."

Wennemars kwam op de 1000 meter op de kruising in botsing met zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen. Hij verloor kostbare tijd en liep daardoor een medaille mis bij zijn olympisch debuut. Donderdag krijgt hij nog een kans op eremetaal in Milaan. "Ik heb ook hele hoge verwachtingen van Joep", zegt Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

'Hij is woest'

"Joep kan ook boven zichzelf uitstijgen. En hij is woest. Hij is boos", denkt Timmer. "En anders voedt Jac (Orie, red.) hem wel." Dat weet de drievoudig olympisch kampioene als geen ander. Ze werkte zelf ook samen met de trainer van Team Essent. "Dan zegt hij net de dingen die je triggeren."

Timmer kreeg zelf te maken met een drama op de Winterspelen van Turijn in 2006. Na een valse start werd ze gediskwalificeerd. Ze herpakte zich later door goud te winnen op de 1000 meter. Orie wakkerde het vuurtje bij haar aan. "Van die kleine op- en aanmerkingen: 'Dus jij denkt dat je nu wel stil kan blijven staan?'", geeft ze als voorbeeld.

De frustratie moet wel worden omgezet in iets positiefs en niet in de weg gaan zitten op het ijs. "Je moet vooruit. Hier is nog wat te halen. Joep is slim genoeg om dat om te zetten niet te blijven hangen", aldus de ex-topschaatsster.

'Dat zou het ultieme zijn'

Wennemars rijdt zijn rit tegen Daniele Di Stefano. Die is op papier langzamer dan de Nederlander en zit hem hopelijk dus niet in de weg. Timmer verwacht dat Amerikaans fenomeen Jordan Stolz met de titel aan de haal gaat. "Hij is oppermachtig, maar het zou heel mooi zijn als Joep zilver pakt en Kjeld (Nuis, red.) brons. Dat zou het ultieme, het maximaal haalbare zijn."

