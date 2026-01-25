Met nog drie weken te gaan tot de start van de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen heeft bondscoach Rintje Ritsma zijn trein weer bij elkaar gebracht. In het Duitse Inzell trainde hij zondagochtend met zijn complete formatie, waarin verschillende samenstellingen en volgordes werden uitgeprobeerd.

Marcel Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt verschenen samen op het ijs, met Jorrit Bergsma als reserve. Dat lukte niet vanzelf, omdat de schaatsers allemaal hun eigen programma volgen. Toch vond Ritsma het belangrijk om de ploeg opnieuw in formatie te zien rijden. "Even in formatie, dat contactmoment mag niet verwateren, daar gaat het om", vertelde hij tegenover het AD.

Perfecte trein in de maak?

Tijdens de training werd er geschoven met de volgorde in de trein, zag dezelfde krant van dichtbij. Er werd gereden met Huizinga op kop, Van de Bunt in het midden en Bosker achteraan, maar ook met Van de Bunt op kop. Ook reserve Jorrit Bergsma maakte meerdere rondes deel uit van de trein, zodat verschillende samenstellingen in de praktijk konden worden bekeken. Voorheen opende Bosker altijd de trein.

Volgens Ritsma is dat noodzakelijk, omdat de samenstelling met Van de Bunt nog nieuw is na het wegvallen van Beau Snellink. "Je zoekt naar rust in de slag, naar hoe je het beste achter elkaar rijdt en je verzamelt data, want mét Stijn is het allemaal nog nieuw", vertelde de bondscoach. "Het is niet: Beau is er niet, Stijn op de plaats van Beau en weer door. Zo makkelijk werkt het helaas niet."

'Het zijn geen koekenbakkers'

Om tot een definitieve keuze te komen, ligt de nadruk op analyse. Met videobeelden en data wordt nauwkeurig gekeken naar de schaatslag en de onderlinge afstemming. Daarbij wordt vastgelegd waar de trein het meest stabiel en efficiënt rijdt. Ritsma verwacht na de volgende trainingen op de olympische baan in Milaan de knoop door te hakken. "De ideale opstelling heb ik wel in mijn hoofd."

Dat er relatief weinig gezamenlijke trainingsmomenten zijn geweest, baart hem geen zorgen. "Als het loopt, dan loopt het. Het zijn geen koekenbakkers. Je hoeft ze niet opnieuw te leren schaatsen. Even wennen aan de persoon voor en achter je, dat moet rust brengen."

Verwachtingen in Milaan

Over de verwachtingen in Milaan blijft Ritsma realistisch. "Het podium halen, brons, dat zou heel goed zijn. Zilver zou uitzonderlijk zijn, dan moeten er door andere landen echt wel fouten gemaakt worden." Dromen over goud doet de bondscoach niet. "Als die Amerikanen blijven staan, pakken zij goud."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.