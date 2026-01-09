Nederland is met een flinke enclave afgereisd naar Polen voor de EK afstanden, maar veel écht bekende schaatsers zijn er tijdens het toernooi niet bij. De meeste toppers laten de EK vanwege de Olympische Winterspelen schieten, behalve één vrouw. Anna Boersma rijdt allebei de toernooien en dat wekt de interesse van schaatslegende Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Er doen een hoop bekende namen mee, maar vanuit Nederland wordt - met alle respect - niet de sterkste selectie gestuurd. Onder meer Kjeld Nuis, Jutta Leerdam, Joy Beune, Marijke Groenewoud, Jenning de Boo en Femke Kok zijn er niet bij.

Zij kiezen vanwege hun olympische deelname voor een andere voorbereiding. "Dat snap ik, want die aanvliegroute was anders", stelt Timmer. "Het wil niet zeggen dat het geen mooi EK wordt. We hebben natuurlijk ook andere goede sporters."

Opvallende deelname van Anna Boersma

De veelbesproken Tim Prins en topschaatsster Angel Daleman zijn er bijvoorbeeld bij. En topsprintster Anna Boersma. Zij is de enige Nederlandse op de EK die ook een ticket voor de Spelen heeft. Doet zij er verstandig aan om mee te doen aan het Europese kampioenschap? "Blijkbaar heeft zijn die wedstrijden nog nodig", denkt Timmer.

Marianne Timmer zou hetzelfde doen

De drievoudig olympisch kampioene heeft daar wel begrip voor. "Ik zou die wedstrijden ook rijden. Het is een heel mooi tussenstation. Als ik nu zou schaatsen, zou ik ook meedoen." Maar waarom is Boersma dan de enige olympiër? "Dat is een goede vraag. Ze hebben allemaal trainers, allemaal een andere kijk op zaken. Persoonlijk vind ik wedstrijden rijden wel goed, zeker als er iets op het spel staat. Dan zou ik wel meedoen, ook om dat contact internationaal te houden. Je hebt er toch andere druk op zitten."

Anna Boersma rijdt dit weekend in Polen de 500 meter, 1000 meter en de teamsprint. Vrijdag beginnen de EK afstanden. Het toernooi duurt tot en met 11 januari. "Het is wel leuk om even te zien hoe onze internationale buurlanden er voor staan. Daar kijk ik wel naar uit", klinkt Timmer enthousiast. "Het is allemaal in teken van de Olympische Spelen, maar het is leuk om te kijken hoe onze concurrenten er voor staan."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.