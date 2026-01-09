Veel schaatsers die op de Olympische Winterspelen in actie komen, laten de EK afstanden van aankomend weekend links liggen. Daardoor ligt de focus op andere rijders met een bijzonder verhaal. Dat van een Nederlandse schaatser die uitkomt voor Griekenland wekte de interesse van schaatslegende Marianne Timmer, zo vertelt ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Het gaat om Kai in 't Veld, een geboren Amsterdammer met een Griekse vader. Daarom kan hij voor het Zuid-Europese land, dat niet bepaald een schaatsgeschiedenis heeft, uitkomen. De stelling in de podcast luidt dan ook opmerkelijk dat Kai in 't Veld als schaatser voor Griekenland kiest.

Timmer merkt op dat er wel vaker Nederlanders zijn die onder een andere vlag gaan schaatsen. "Bart Veldkamp natuurlijk voor België, Ted-Jan Bloemen voor Canada, Jillert Anema een keer met een groepje met Kazachstan geloof ik. Het gebeurt meer." En volgens de drievoudig olympisch kampioene is dat niet zo vreemd.

Suggestie voor Tim Prins

"De dichtheid in Nederland is zo groot. Dan kun je beter zorgen, als je twee paspoorten hebt, dat je voor Griekenland uitkomt", vindt Timmer. Ze haakt daarbij ook in op de pijnlijke beslissing rondom Tim Prins, die door een aanwijsplek van Marcel Bosker zijn plaatsing voor de Olympishe Spelen misliep. "Tim moet gewoon naar het buitenland, joh."

Presentator Aron Kleeven merkt op: "Als hij een of andere Griekse opa heeft of zo, wie weet kan hij een paspoort krijgen." Timmer: "We moeten even naar zijn dna kijken."

Goud namens Griekenland?

In 't Veld doet dit weekend mee aan de EK afstanden, maar is geen gegadigde voor de medailles. Toch fantaseert Timmer hardop over een groot succes van de Nederlander in Griekse dienst. "Stel je voor dat hij goud zou winnen op de Spelen. We hebben ooit zo'n shorttracker gehad in Australië, dat heeft echt mega veel impact gehad op het land. Het zou voor Griekenland heel gaaf zijn als hij goud gaat winnen. Dan krijg je een ijsbaan in Griekenland, wel leuk eigenlijk."

