Femke Kok kan vrijdag op de 1500 meter nog een keer stunten op de Olympische Spelen. Ze won al goud en zilver in Milaan, maar als het aan schaatsicoon Marianne Timmer ligt, komt daar nog een plak bij. Al ziet ze wel een groot nadeel voor de topschaatsster.

Kok moet namelijk al in de allereerste rit starten en rijdt zonder tegenstander. Vanwege de afmelding van de Belgische Sandrine Tas komt er een oneven aantal in actie op de 1500 meter. Dat is een 'groot nadeel' volgens drievoudig olympisch kampioene Timmer.

'Gaan met die banaan'

De schaatsster van Team Reggeborgh moet het dus helemaal op eigen kracht doen. "Tuurlijk is het lekker om tegen iemand te schaatsen, maar goed ze kan nu puur focussen op techniek", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Beide armen op de rug en gaan met die banaan."

"Het is zoals het is", vervolgt ze. "Dit is waar je t mee moet doen. Dan kun je er allerlei theorieën op loslaten, maar dat verandert niks."

De reden dat Kok al zo vroeg in actie komt is dat ze op de World Cups geen 1500 meter heeft gereden. De schaatsster specialiseert zich op de sprintafstanden, maar verraste in oktober in Thialf plots met een baanrecord op de 1500 meter. Tijdens het OKT stelde ze haar plek voor de afstand op de Spelen veilig.

Medaillekansen

Na de eerste rit denkt Timmer dat de tijd van Kok lang bovenaan het bord blijft staan. "Ja, ik denk wel dat Femke een medaille gaat pakken", zegt de ex-topschaatsster. "Goud denk ik niet, want ik verwacht ook dat Miho Takagi zeer sterk is." De Japanse komt pas in de laatste rit in actie.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.