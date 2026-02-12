Het was woensdagavond een drama voor Joep Wennemars. De 23-jarige schaatser kwam als wereldkampioen op de 1000 meter naar Milaan, maar zijn droom werd ruw verstoord door een chaotische kruising met zijn Chinese tegenstander. Het moment doet terugdenken aan een kruising vier jaar geleden op de Olympische Spelen met toen Kai Verbij in de hoofdrol. Zijn zus laat op sociale media van zich horen.

Wennemars werd door de Chinees Ziwen Lian bijna van zijn sokken gereden en kon daardoor geen goede tijd neerzetten in Milaan. Hij mocht het nog wel opnieuw proberen, maar dat was eigenlijk onbegonnen werk.

Verbij geeft voorrang

Bij Verbij ging het vier jaar geleden anders. Hij had wel door dat zijn tegenstander voorrang had en gaf hem voorrang. Dat leverde hem veel kritiek op en dat is zijn zus Mai Verbij niet vergeten, zo blijkt uit haar statement op Instagram. "In de hectiek van een kruising liet hij iemand voor. Uit sportiviteit. Uit instinct. Omdat topsport ook gaat over fair play. En toch kreeg hij toen bakken kritiek. Dat hij niet scherp was. Niet hard genoeg. Niet slim. Analyses wat hij had kunnen doen. Van alles kreeg hij toen te horen. Alsof sportiviteit ineens een zwakte is."

"Nu zien we het andersom", vervolgt Mai Verbij haar betoog. "En terecht wordt de tegenstander van Joep aangesproken op zijn actie. Hij heeft namelijk in een klap de droom van Joep weggeveegd. Iets wat je nooit meer terug kunt draaien. Dat wetende… koos mijn broer vier jaar geleden om iemand anders zijn droom uit te laten komen. Ten koste van zichzelf. Omdat hij vond dat sportiviteit zwaarder moest wegen dan een medaille. Dat is geen zwakte. Dat is karakter."

'Gebroken hart'

Mai, die eerder in haar geplaatste stuk al stelt 'dat haar hart gebroken is' voor Wennemars, sluit haar statement af met een steunbetuiging voor de vriend van Suzanne Schulting. Ze spreekt de hoop uit dat hij zich nog revancheert deze Olympische Winterspelen. "Ik hoop dat Joep op de 1500 meter goud wint. Omdat hij het verdient. Omdat veerkracht beloond mag worden. En ik hoop ook dat we blijven onthouden waar sport echt om draait: niet alleen om winnen, maar om hoe je wint en wie je bent als het erop aankomt! Go Joep. We steunen je", schrijft zij gevolgd door een hartje.

'Iets meer ruimte'

In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud trok Marianne Timmer ook al gelijk de vergelijking tussen de kruising van Wennemars en die van Verbij. "Toen had zijn tegenstander (Laurent Dubreuil, red.) ook voorrang, net als Joep nu. Verbij liet hem voorbij en daar kreeg hij toen heel veel commentaar op. Misschien had hij iets meer ruimte toen dan de Chinees nu, maar eigenlijk had je gewild dat de tegenstander van Joep dit nu ook had gedaan."