Het olympisch kwalificatietoernooi heeft ook buiten de schaatswereld indruk gemaakt. Er gebeurde tussen kerst en oudjaar nogal veel in Thialf en dat is ook oud-voetballer Wim Kieft niet ontgaan.

In hun podcast KieftJansenEgmondGijp krijgen Kieft en schrijver Michel van Egmond de vraag of ze het schaatsen een beetje hebben gevolgd. Kieft stelt eerst van niet, maar blijkt dan toch redelijk op de hoogte van het een en ander.

'Helemaal los'

“Ik moest wel erg lachen", stelt de inmiddels 63-jarige Kieft. "Die Kjeld Nuis heeft een beetje ADHD, hè? Die is druk jongen. En hij was weer boos. En toen had Joep Wennemars, de zoon van die Erben Wennemars..” “Die is ook druk”, onderbreekt Van Egmond zijn kompaan. “Erben is ook druk.” Dat beaamt Kieft: “Ja, Erben moet op tijd zijn pilletjes nemen."

"Maar Kjeld Nuis moet ook op tijd zijn pilletjes nemen", gaat Kieft verder. "Zijn vriendin was niet geplaatst. Hoe zegt Johan (Derksen, red.) dat altijd? Dat meisje van Beune? Toen ging die Kjeld Nuis weer helemaal los." Beune liep plaatsing voor de 1500 meter net mis en dat kwam hard aan bij de wereldkampioene en haar vriend. Volgens Nuis deugde er helemaal niets van de regels nu zijn vriendin naast een ticket greep.

Joep Wennemars

"En toen had Joep Wennemars zich geplaatst", aldus Kieft over de sprinter van Team Essent, die nadat hij zich voor drie afstanden wist te kwalificeren, duidelijk maakte wat hij vond van de opmerkingen van 'de zeurende' Nuis. "Dat vind ik wel leuk. Anders zijn het allemaal van die braveriken, met hun teamgevoel en hun teamgedachte. Van we zijn zo lekker professioneel enzo. Eigenlijk is zo’n Kjeld Nuis wel welkom."

Jordan Stolz

Kieft blijkt zin te hebben in de Spelen, die volgende maand plaatsvinden in Milaan. "De Olympische Spelen ga ik wel kijken", aldus de oud-spits van onder meer Ajax en PSV. "En dan hoop ik echt dat Jordan Stolz alles wint. Vind ik een fenomeen.”

Tim Prins

Beune plaatste zich overigens wel voor de 3000 meter en is ook onderdeel van de succesvolle Nederlandse ploegenachtervolging. Nuis pakte op eigen kracht een ticket voor de 1000 en mag na het nodige gedoe ook starten op de 1500 meter. Dat ging wel ten koste van Tim Prins, die zijn ticket af moest staan aan Marcel Bosker.