Een hoop schaatsers verlieten het olympisch kwalificatietoernooi met tranen en teleurstellingen, maar dat gold niet voor Joep Wennemars. De Team Essent-schaatser plaatste zich voor maar liefst drie afstanden en zag zijn geliefde Suzanne Schulting ook naar de Olympische Spelen gaan. Reden tot juichen dus, al zet schaatsicoon Marianne Timmer de zoon van Erben Wennemars ook weer even met beide benen op de grond.

Wennemars plaatste zich voor de 500 meter door een knappe derde plaats. Daarna volgden er nog sterke races op de 1000 meter (tweede) en de 1500 meter. Op die laatste afstand knalde hij op prachtige wijze naar de zege, waardoor onder meer Kjeld Nuis een ticket misliep op het koningsnummer van het schaatsen.

Begin februari zien we Wennemars dus hopelijk schitteren op drie afstanden. Schaatsicoon Marianne Timmer, zelf drievoudig olympisch kampioene, is onder de indruk van de wereldkampioen op de 1000 meter.

Maar is hij op de 1000 meter favoriet voor olympisch goud? "Nou, dat vind ik wel heel enthousiast", is Timmer eerlijk. "Joep gaat beter worden na dit OKT. Die heeft deze wedstrijden ook nodig om een stap te maken. We hebben natuurlijk Jordan Stolz, dat is wel een zeer goede concurrent en heeft al bewezen dat hij oppermachtig is."

Tikjes voor Jordan Stolz

Maar helemaal kansloos is Wennemars ook niet. "Ook Jordan gaat hier en daar kleine tikjes krijgen, Joep heeft natuurlijk toch te maken gehad met zijn liesblessures. Het hangt er ook vanaf hoe ongeschonden Jordan uit de strijd komt."

Timmer kijkt nu al uit naar de 1000 meter van Wennemars. "Joep heeft nu tijd om te herstellen en te werken aan zijn lies. Maar hij weet ook: deze blessure heeft hij onder controle, anders rijd je niet zulke tijden. En er is gewoon een last van zijn schouders."

Wennemars was dolblij met zijn ticket voor de 1500 meter, zeker omdat Team Essent-ploeggenoot Tijmen Snel tweede werd. Daarnaast vond hij het ook extra lekker om Kjeld Nuis, die vierde werd, te kloppen op het moment dat het moest. "Heel vaak is het Joep tegen Team Reggeborgh, dat was het vandaag misschien voor mijn gevoel ook weer. Nu staan wij gewoon met twee", liet hij getergd weten aan Sportnieuws.nl.

Pijnstillers en caffeïne

Overigens hebben we de allerbeste Wennemars nog niet gezien. "Ik ben nog steeds niet helemaal blessurevrij. 's Ochtends werd ik wakker, dan doet het pijn en denk ik kutzooi. Ik kan mijn heup niet goed laten zakken, het voelt niet lekker. En nu met adrenaline, een paar pijnstellers en caffeïne in mijn mik, dan wel.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.