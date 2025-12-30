Kjeld Nuis eindigde op de 1500 meter van het OKT naast het podium en lijkt als regerend olympisch kampioen dus niet mee te mogen doen op die afstand bij de Winterspelen. Joep Wennemars was uiteindelijk de snelste en haalde na afloop zijn gram richting Nuis. Dat spreekt volgens voormalig topschaatsster Marianne Timmer boekdelen over hun rivaliteit.

Nuis werd in 2018 en 2022 olympisch kampioen op de 1500 meter, maar in Milaan is hij er waarschijnlijk niet bij na zijn vierde plaats op het OKT. Dat terwijl hij een dag eerder nog vol bravoure uitsprak dat het helemaal goed zou komen op de 1500 meter. Nuis vertelde dat nadat hij eerst volledig los was gegaan over het OKT door het drama van zijn vriendin Joy Beune.

Wennemars haalde na zijn zege op de 1500 meter zijn gram over de 'zeurende' Nuis. "Daar kwam een stukje verlossing uit, maar het was ook wel even een rechtzettertje richting Kjeld. Zo van: je moet hier gewoon staan, dat weet je van te voren en ik sta hier", concludeert Timmer in gesprek met Sportnieuws.nl.

Uitspraken Nuis hebben Wennemars 'getriggerd'

Timmer denkt ook dat de woorden van Nuis over dat hij zich zou gaan plaatsen ook invloed hebben gehad op Wennemars: "Honderd procent. Dat zijn wel uitspraken, dus dat gaat je triggeren. Als jouw concurrent dat zegt, dan denk je: nou, dat zullen we wel even zien. Dit interview sprak boekdelen dat er ook rivaliteit onderling is."

"Kjeld is natuurlijk wel een bravoure mannetje en in sommige gevallen komt dat natuurlijk mooi over, maar dat kan soms ook iets opwekken van: nou wacht maar, we gaan jou daar op afrekenen. Dat proefde je denk ik wel in het interview van Joep", aldus de drievoudig olympisch kampioene.

De voormalig topschaatsster geniet van de wrijving tussen de twee topschaatsers: "Dat is ook mooi, want dat houdt elkaar ook scherp. Joep denkt gewoon na en doet dat soort uitspraken niet. Maar die heeft dat ook niet nodig en Kjeld gaat daar wel beter op."

'Hij is koeler dan zijn vader'

Wennemars kende door een liesblessure een moeizame aanloop naar het OKT, maar piekte op het juiste moment en plaatste zich op liefst drie afstanden voor de Spelen. "Die jongen heeft fantastisch gereden", is Timmer vol lof voor de zoon van Erben.

Ze vindt het knap hoe hij is omgegaan met de moeizame voorbereiding: "Hij wordt beter van dit toernooi en dit heeft hij nodig om ook te gaan pieken in Milaan. Hij heeft zich rustig gehouden en ik zeg je: hij is koeler dan zijn vader."

