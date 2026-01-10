Het olympisch kwalificatietoernooi zorgde voor een hoop gesprekstof in Nederland, maar dat kan ook worden gezegd van een ander groot schaatsevenement. In Amerika vonden de zogeheten trials plaats voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Schaatslegende Marianne Timmer zag daar een wel heel opvallende deelnemer, zo vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

De 51-jarige Timmer zag namelijk dat een generatiegenoot van haar plots opdook tijdens het kwalificatietoernooi in de Verenigde Staten. De 55-jarige KC Boutiette, die in de jaren '90 en '00 indruk maakte in de schaatswereld. Hij was er net als Timmer bij op de Spelen van 1998, 2002 en 2006 en deed zelfs in 1994 al mee.

Timmer vindt het geweldig dat de Amerikaan, die in 2007 stopte en jaren later weer begon met wedstrijdschaatsen, nog altijd meedraait in de schaatswereld. "Het is natuurlijk fantastisch dat als je fit blijft en blijft trainen je ondanks je 55 jaar eigenlijk een 35-er bent."

Boutiette verscheen aan de start van de 1000 en 1500 meter. Op de kilometer eindigde hij als 28ste, op ruim acht minuten van de winnaar. Op de 1500 meter ging het met een achttiende stek wat beter, maar een vijfde olympische deelname zat er bij lange na niet in.

Marianne Timmer sport zelf ook veel

Toch is Timmer onder de indruk. "Hij is een goed voorbeeld voor de welvaartsziektes, vind ik." Is het voor de drievoudig olympisch kampioene reden om ook weer eens een wedstrijdje te schaatsen? "Ik sport heel veel, maar ik doe geen wedstrijden weer. Maar het is lekker om fit te blijven en ik hecht daar waarde aan. En ik zie ook verschil: mensen die het laten gaan of dat niet doen, dat is wel een verschil in hoe je je voelt."

Hoewel hij zich bij lange na niet wist te plaatsen, denkt Timmer dat het optreden van de 55-jarige heel veel indruk heeft gemaakt op mensen. "Absoluut, ik denk ook dat hij een inspiratie is voor mensen die al op hun hoogtepunt zijn geweest in hun topsportcarrière. Dat je ook met elkaar nog veel kan sporten, en zeker ook op hoog niveau."

Erben Wennemars als voorbeeld

Timmer stipt tot slot nog Erben Wennemars aan, die inmiddels ook 50 jaar oud is maar geen sportieve uitdaging uit de weg lijkt te gaan. "Die is natuurlijk nog superfit. En dat zie je ook wel aan hem, Mark Tuitert is ook nog erg fit. Ik denk dat dat alleen maar goed is."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.