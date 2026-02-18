Topschaatser Kjeld Nuis gaat donderdag van start in zijn gedroomde rit tijdens zijn laatste olympische race. De 36-jarige is blij met de loting op de 1500 meter, maar had eerst nog een andere tegenstander voor ogen. Schaatsicoon Marianne Timmer is benieuwd of Nuis nog kan stunten. "Hij is levensgevaarlijk."

Nuis sprak zich dit seizoen al meermaals uit over een onderonsje met Jordan Stolz op de 1500 meter in Milaan. Hij hoopte de Amerikaanse sensatie dan in een direct duel te kunnen verslaan. Toch kwam hij vlak voor de loting op die uitspraken terug. Nuis wenste namelijk plots dat hij in de buitenbaan tegen de Chinees Zhongyan Ning mocht starten.

Die wens kwam uit. "Ik denk dat hij een gouden medaille nu al een beetje dat uit zijn hoofd heeft gezet. Het gaat in ieder geval een hele zware opgave worden", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud over de ommekeer bij Nuis.

'Wel heel rustig'

Maar de schaatser van Team Reggeborgh kan tegen Ning nog steeds voor een stunt zorgen. "Kjeld is wel heel rustig. Hij is normaal wat opportunistischer en is wat meer uitgesproken. En dat is 'ie nu niet. Dus dat is verdacht", vindt Timmer. "Dus hij kan wel eens gigantisch uithalen."

'Levensgevaarlijk'

"Stille wateren, diepe gronden, zeggen ze wel eens", vervolgt de drievoudig olympisch kampioene. "Kjeld is natuurlijk een absolute topper. Als hij de perfecte race rijdt is hij levensgevaarlijk." Nuis heeft al drie olympisch gouden medailles gewonnen in zijn carrière, waarvan twee op de 1500 meter. Op zijn laatste Spelen zou hij graag nog met eremetaal afsluiten. "Misschien is hij van droom gewisseld qua tegenstander, maar die 1500 meter is voor hem ultiem", aldus Timmer.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.