Bondscoach Rintje Ritsma kreeg in aanloop naar de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen al veel kritiek over zich heen. Nadat de mannen buiten de medailles vielen en de vrouwen het zilver pakten, werd dat alleen maar erger. Toch ziet schaatsicoon Marianne Timmer in hem nog steeds een goede bondscoach.

Timmer krijgt in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud de vraag of ze denkt dat Ritsma nog verdergaat als coach van de Nederlandse teamonderdelen. "Of gaat hij de eer aan zichzelf houden?", vraagt presentator Aron Kleeven. "Nou, Rintje is gewoon een goede bondscoach", antwoordt de drievoudig olympisch kampioene.

'Hij voelt ook die pijn'

"Rintje is een sportliefhebber en hij voelt ook die pijn", zegt de ex-topschaatsster na de teleurstelling op de Spelen. "Hij heeft wel alle zware interviews moeten incasseren." Ritsma kreeg al veel kritiek toen hij Marcel Bosker een aanwijsplek gaf voor de ploegenachtervolging. De ophef werd nog groter toen hij de schaatser van Team Reggeborgh niet opstelde in de halve finale en troostfinale. Met Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga verloor Nederland de strijd om brons.

Evaluatie

"Dus dat was voor Rintje niet heel makkelijk. Ik denk dat het voor hem wel lekker is als dat zometeen de Spelen afgelopen zijn", vervolgt Timmer. Dan kan hij gaan nadenken over de toekomst. "Hij kan hier heel veel lering uit gaan trekken. Maar ja, Rintje is wel echt een geschikte goede bondscoach."

"Het is ook geen opgever." Volgens Timmer kan Ritsma deze ervaring gebruiken om weer een nieuwe, jonge groep schaatsers te coachen. "Dat vereist wel aandacht en een goede evaluatie. Dat geeft je weer inzichten om het op de volgende Spelen anders te doen."

Ritsma sprak zich na de ploegenachtervolging ook uit over alle kritiek in Studio Olympico. "Het is altijd, nu ook al vanaf het OKT, al gedoe. Er is altijd wat met de ploegenachtervolging. Mensen vinden er wat van en dat is ook goed, dat iedereen zo meeleeft. Dat we zoveel bondscoaches hebben, is ook heel fijn", zei hij.

