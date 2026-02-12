Lian Ziwen was woensdagavond de gebeten hond in heel schaatsminnend Nederland. De Chinees zat Joep Wennemars letterlijk dwars op weg naar een olympische medaille op de 1000 meter. Oud-schaatser Jan Bos, bondscoach van Ziwen, zit erg in zijn maag met de "onhoudbare situatie".

Wennemars knalde woensdag uit de startblokken en was veel sneller weg dan Ziwen. Na 600 meter volgde voor hem een buitenbocht. Hij had dus het recht om voor te gaan op de kruising, maar de Chinees - die inmiddels weer wat dichterbij was gekropen - had niets in de gaten. Stoïcijns schaatste hij door, waardoor Wennemars achterop reed. De Nederlander bleef wonderwel overeind en schaatste naar de uiteindelijk vijfde tijd.

"Ik heb nog steeds de rillingen er van. Het voelt nog heel erg rot. Vooral voor Joep, dat staat echt voorop. Dat hij daardoor zijn medaille mist, is eigenlijk het meest rottige", sprak een verbouwereerde Bos bij de NOS.

Joep Wennemars zat in 'dode hoek' van Chinees

Volgens Bos stond op 600 meter al in de sterren geschreven dat het fout zou kunnen gaan. "Je zag dat het heel krap werd. Als Lian die binnenbocht goed reed, dan ging hij het halen. Maar dat deed hij niet. Hij valt stil, en dan… Dan is er gewoon geen houden meer aan. Het was een onhoudbare situatie en hij zag hem gewoon niet. Joep zat in zijn dode hoek", probeerde Bos te zoeken naar een verklaring.

Bos is generatiegenoot van Wennemars' vader Erben. De twee oud-schaatsers troffen elkaar nog in Milaan. "Jan kwam naar me toe, die is ook kapot. Die baalt ook", vertelde Wennemars senior bij Studio Olimpico.

Op beelden in de uitzending was te zien dat het lijkt alsof Bos zijn pupil naar buiten wijst. "We hebben Gerard Kemkers gezien", doelde Wennemars op de veelbesproken wissel in 2010. "Ik weet het niet, ik ga er niets over zeggen. Hij zal het zeker niet expres doen, ik heb met Jan zoveel meegemaakt."

Excuses laten Wennemars koud

Wennemars kreeg nog wel de mogelijkheid om opnieuw zijn 1000 meter af te leggen. Dat deed hij ook, maar zijn benen zaten nog helemaal vol van de eerste poging. "De Chinees is nog wel naar me toegekomen om excuses aan te bieden, maar daar koop ik helemaal niets voor", zei Wennemars. "Mijn medaille is me ontnomen. Winnen doe je samen, verliezen doe je alleen. Iedereen is het straks weer vergeten en Joep was vijfde op de Spelen. Dat doet me heel veel pijn."