Suzanne Schulting zit nog altijd in onzekerheid. Ze is door de KNSB en de selectiecommissie in de wachtkamer geplaatst voor een plekje op de Olympische Spelen in het shorttrack. Als het aan schaatsicoon Marianne Timmer ligt, kan de knoop snel worden doorgehakt en moet er transparantie komen over de dynamiek binnen de ploeg.

'Suzanne Schulting moet een plek in de Olympische shorttrackploeg krijgen', luidt de stelling in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Gezien de prestaties van de 28-jarige is Timmer het daarmee eens. Ze plaatste zich tijdens het OKT al voor de Spelen op de langebaan (1000 meter), maar heeft ook nog de ambitie om mee te doen in het shorttrack.

Ze won al drie keer olympisch goud met haar oude liefde en bewees onlangs op het NK dat ze nog steeds meedoet met de top. Ze pakte de zege op de 1500 meter en de derde plaats op de 1000 meter. "Qua resultaten kan ze zo terug", zegt Timmer.

Dynamiek

Maar er kunnen ook problemen ontstaan binnen de ploeg omdat Schulting zich dit seizoen heeft gefocust op de langebaan. "Het is wel lastig, want het hele team heeft natuurlijk dag en nacht met elkaar getraind en dat is helemaal een dynamiek", aldus de ex-topschaatsster. "En als er dan weer extern iemand in komt, ja, dat is wel wel lastig. Dus ik zou dat wel bespreekbaar maken. Ik weet niet hoe dat allemaal zit qua dynamiek."

Ze begrijpt wel dat het lastig kan zijn voor de shorttrackploeg om er opeens iemand bij te krijgen. "Dat moet wel goed aangestuurd worden en besproken worden", denkt Timmer. "Zodat het team ook weet van: oké, wat als diegene erbij komt? Hoe gaan we daarmee om? Ja, dat je dat wel een beetje goed gaat communiceren en er transparant over bent."

"Maar als je naar de resultaten kijkt, dan is zij gewoon ook een een hele goede shorttrackster die nog steeds medailles kan pakken", benadrukt Timmer nogmaals. "Dus ik verwacht eigenlijk wel dat zij een aanwijzing krijgt."

Uitstel

De KNSB gaf in een persbericht aan dat uiterlijk 20 januari het gehele shorttrackteam moet zijn voorgedragen. Bondscoach Niels Kerstholt noemde het wel een luxeprobleem, waarin ook de dynamiek binnen het team belangrijk is. "Alles speelt daarbij een rol. Ik vind het ook heel vervelend", zei hij over het voorlopige uitstel.

Voor Schulting kan die onzekerheid ook nog vervelende gevolgen hebben in haar voorbereiding. Als ze in Milaan ook gaat shorttracken, zal ze een ander trainingsschema moeten volgen. "Het is gewoon wel anders schaatsen", zegt Timmer. "Dus dat is wel een hele uitdaging."

