Na haar afmelding op de 3000 meter draaide het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf voor Antoinette Rijpma-de Jong nog maar om één afstand. Op de 1500 meter moest het gebeuren en was de druk torenhoog. Dat was zichtbaar in haar race, maar ook in de ontlading na afloop, nadat ze zich had verzekerd van plaatsing.

De spanning liep vooral in de slotfase hoog op. Het verval lag op de loer, maar Rijpma-de Jong hield stand. "Het zag er in die laatste ronde naar uit dat ze daar helemaal zou instorten", zei Marianne Timmer over haar rit in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Maar toch hield ze hem. Dat was echt knap."

Femke Kok speelt belangrijke rol in rit van Antoinette Rijpma-de Jong

Een belangrijke rol in de rit was weggelegd voor Femke Kok, die in dezelfde rit reed. "Antoinette weet: als ik bij Femke in de buurt kan blijven op de 1500 meter en zij zit nog ongeveer in hetzelfde ritme, dan zit ik goed", legt Timmer uit.

"Die twee hebben echt veel aan elkaar gehad." Tegelijkertijd schuilde daar ook een valkuil. "Femke start zó hard, dan moet je wel zorgen dat je niet te gek meegaat", stelt de voormalig topschaatsster.

Enorme druk

Volgens Timmer was de druk op Rijpma-de Jong enorm. Ze wees erop dat dit de enige afstand was die Antoinette nog had. De drievoudig olympisch kampioene zag dat er meer meespeelde dan alleen een ticket voor de Spelen. "Je wilt laten zien dat je er nog bij hoort en dat je niet bent afgeschreven. En je wilt het ook doen voor je familie en vrienden, voor de mensen die altijd achter je blijven staan. Je offert zoveel op voor die sport", weet Timmer zelf maar al te goed.

Die spanning viel na de finish zichtbaar van haar af. "Ook de tranen, die immense druk die van haar schouders afviel", zag Timmer met eigen ogen. "Dat was voelbaar."

Vrouwenploegenachtervolging

De prestatie had bovendien directe gevolgen voor de Nederlandse vrouwenploegenachtervolging. Met Rijpma-de Jong erbij is de ploeg compleet, naast Joy Beune en Marijke Groenewoud. :Dat is voor Rintje mooi", concludeerde Timmer. "Gewoon weer een naam erbij. Dat is afgevinkt." Daarmee heeft bondscoach Rintje Ritsma duidelijkheid. "Die hoeft daar zich geen zorgen meer over te maken. Heerlijk, lekker op slapen."

