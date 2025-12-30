Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) is meedogenloos, zo werd maandag opnieuw duidelijk in Thialf. Op de 1000 meter bij de mannen kwam alles samen voor Joep Wennemars. Een lastig voorseizoen, een ongunstige loting en een rit zonder ideale tegenstander maakten de opgave extra ingewikkeld. Toch stond hij er precies op het moment dat het moest.

In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud staat Marianne Timmer uitgebreid stil bij de situatie van Wennemars. Ze wijst erop hoe lastig zijn uitgangspositie was. Door een liesblessure kende hij een rommelige aanloop richting het OKT en op zijn specialiteit lag de lat direct hoog. "Op de 500 meter zag je al dat het goed zat", zegt Timmer. "Die derde plaats gaf vertrouwen, maar op de duizend meter moest het echt gebeuren."

Lastige loting voor Wennemars

Volgens Timmer maakte vooral de manier waarop indruk. Wennemars reed zijn race grotendeels alleen en moest het volledig zelf zien te klaren. "Die 500 meter zag er al fantastisch uit en Joep kan boven zichzelf uitstijgen", analyseert de voormalig topschaatsster. "En dat heeft hij hier gedaan. Fantastisch, heel goed en solide gereden."

Na afloop sprak Wennemars zelf over de spanning die van hem afviel. "Ik ben zo blij dat ik mij niet euforisch voel, maar ik kan wel janken", zei hij voor de camera van Sportnieuws.nl. "Het was een moeilijk parket met een klote loting. Dan is het een tijdrit en moet je het maar doen." Dat zijn rit rommelig was, ontkende hij niet. Tegen Wesly Dijs had hij weinig houvast en moest hij het volledig op eigen kracht doen.

'Joep wordt hier beter van'

Volgens Timmer kon Wennemars op deze afstand eigenlijk alleen maar verliezen. "Hij is wereldkampioen op de duizend meter, dan ligt de druk er vol op. Met zo’n loting kan het alleen maar tegenvallen", stelt ze. Dat hij het toch doet, zegt volgens haar veel. "Hij heeft echt een volgende stap gemaakt. Dat deed hij vorig jaar ook al. Joep wordt hier beter van."

Die conclusie is voor Timmer belangrijker dan de tijd of de uitslag alleen. "Hij kan het ook zelf, en dat is lekker om te weten", benadrukt ze. Zeker met het oog op de Winterspelen, waar hij ook een zelfde soort loting kan hebben. "Op de Spelen weet je ook niet wie je treft. Dan moet je dit kunnen."

Blik op volgende afstand

Met de 1000 meter veiliggesteld kan Wennemars nu vooruitkijken naar de rest van het toernooi. Volgens Timmer geeft deze race vooral rust. "Hij zit gewoon lekker in de race. Dit was alles of niks en dat móést gebeuren." Zelf keek Wennemars al direct vooruit. "Ik start op twee afstanden op de Spelen en ik ga er alles aan doen om er nog eentje bij te pakken", zei hij, doelend op de 1500 meter.

