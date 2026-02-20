Marijke Groenewoud heeft op de Olympische Spelen nog niet het beste van zichzelf kunnen laten zien. Ze hoopte daar op de 1500 meter verandering in te brengen, maar ook daar stelde ze teleur. Na afloop legt ze uit wat er mis ging.

"Ik was super slecht weg dus ik had te weinig snelheid", vertelt de schaatsster van Team AH-Zaanlander na haar race. "Dus daar schiet ik niet heel veel mee op. Het verval was goed. Maar je moet het gewoon in het begin al maken."

Het lukte haar niet om op snelheid te komen. "Ik was veel te gretig en dan ga ik over mijn punten heen. Ik wilde te graag. Dat is ook wel weer een valkuil."

Massastart

Ze voelde het al bij de start. "Het lukt mij niet om dat tijdens de wedstrijd om te gooien." Nu gaat ze zich focussen op de massastart. Daar kan ze haar tot nu toe teleurstellende Spelen nog goedmaken met een medaille en misschien wel goud.

"De massastart is wel weer een heel ander spelletje, dus daar heb ik wel zin in", zegt ze. "Bij langebaan moet je alles van het begin tot het eind alles perfect uitvoeren en bij de massastart is het gewoon een tactisch spelletje."

Niet in vorm

Groenewoud is niet in vorm in Milaan. Ze deed op de 3000 en 5000 meter niet mee in de strijd om de medailles. Ze pakte wel een zilveren medaille op de ploegenachtervolging met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong.

Doordat haar resultaten verder tegenvielen, laaide er discussie op of Groenewoud haar plek op de 1500 meter zou moeten afstaan aan regerend wereldkampioene Beune. Die wist zich niet te plaatsen tijdens het OKT. Maar Groenewoud koos ervoor om wel zelf aan de start te verschijnen.