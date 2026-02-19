Marijke Groenewoud (27) lijkt vooralsnog niet genoeg te krijgen van het schaatsen. De veelzijdige topschaatsster is momenteel nog actief op de Winterspelen en rijdt daar waarschijnlijk vijf afstanden. En daar blijft het de komende jaren niet bij, want het nieuws dat trainer Jillert Anema nog jarenlang doorgaat staat niet los van de sportieve toekomst van Groenewoud.

De veelbesproken Groenewoud rijdt vrijdag de 1500 meter, maar daar is de afgelopen dagen op de Winterspelen het nodig om te doen. Nadat ze op de 3000 en 5000 meter niet in de buurt van medailles kwam, werd her en der geopperd om haar startbewijs aan Joy Beune te geven. De regerend wereldkampioene liep op het OKT het ticket voor de 1500 meter mis omdat ze daar achter Groenewoud, Femke Kok en winnares Antoinette Rijpma-de Jong slechts vierde werd.

Nieuws van Jillert Anema

Groenewouds coach Anema wilde daar echter niets van weten, zo gaf hij aan in de podcast Clubhuis Milaan. Daar had hij echter nog meer te melden. De inmiddels 70-jarige kondigde nog een olympische cyclus door te gaan. "Ik heb met Marijke Groenewoud nog vier jaar afgesproken. Ook met de sponsoren, dat ik doorga. Ik heb er nog best zin in, ben er nog niet moe van. Ik leer nog elke dag."

Dat betekent ook dat Groenewoud de komende jaren niet van plan is om er de brui aan te geven. De inmiddels 27-jarige topschaatsster loopt al een aantal jaren mee in de top van het schaatsen. In februari 2021 boekte ze haar eerste grote succes door wereldkampioene te worden op de mass start. Die titel zou ze later nog twee keer winnen en mede daardoor is ze komend weekend topfavoriete voor olympisch goud op dat onderdeel. Ook won ze tweemaal WK-goud met de achtervolgingsploeg. Daarmee won ze zilver op de Spelen, terwijl ze in 2022 brons won.

Volle prijzenkast voor Marijke Groenewoud

Daarnaast grossiert Groenewoud in Europese en nationale. Acht keer was ze de beste van Nederland op een onderdeel, op de EK afstanden zegevierde ze al drie keer met een titel. Ook op de NK, EK en WK allround stond ze al eens op het podium.

Omdat Anema in overleg met Groenewoud nog vier jaar doorgaat, lijkt het aannemelijk dat de schaatsster zelf er ook zeker tot aan de volgende Spelen bij is. De Winterspelen vinden in 2030 plaats in de Franse Alpen. De kans bestaat dat de schaatswedstrijden mogelijk in Thialf worden gehouden omdat het nog ontbreekt aan een geschikte hal in Frankrijk.

Al denkt Anema daar het zijne van. "Dat zal niet gebeuren. Ze bouwen liever een baan dan dat ze die Nederlanders in eigen huis een schaatstoernooi geven. Dat gaan ze toch niet doen? Geen land dat het daar mee eens is."

Groenewoud lijkt zich de komende jaren nog te richten op haar schaatscarrière. Dat betekent mogelijk ook dat zij en haar vriend elkaar ook na de Spelen weinig kunnen zien. Mike Dogterom jaagt zijn wielerdroom na. Hij wil het namelijk tot het profniveau schoppen en is daardoor ook veelvuldig in het buitenland, net als Groenewoud. Voor haar zitten de Spelen er na vrijdag nog niet op, want zaterdag is ze topfavoriete voor het goud op de mass start.

Het lijkt er op dat Groenewoud over vier jaar nog een poging op de Spelen wil wagen. Dat is niet voor elke Nederlander op de Winterspelen zo. Voor Kjeld Nuis (36) beginnen de jaren te tellen. Hij kondigde al aan dat hij donderdag zijn laatste olympische race gaat rijden. Groenewouds leeftijdsgenote Jutta Leerdam (27) weet ook nog niet of ze doorgaat. In de periode voor de Spelen hintte ze al meermaals op een naderend afscheid op het ijs.