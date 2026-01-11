Isabel Grevelt maakte indruk door zaterdag een bronzen medaille te pakken op de 500 meter bij de EK afstanden. Een dag eerder viel zij nog bij de teamsprint. De topschaatsster verklaarde hoe ze zich zo snel herstelde, met dank aan haar moeder.

Grevelt kwam vrijdagavond ten val bij de teamsprint, waarbij ze een medaille door de neus van haarzelf en haar landgenoten boorde. De tranen stroomden dan ook over haar wangen. Omdat de dag erna de 500 en 1500 meter op het programma stond, was het taak voor de schaatsster om zich zo snel mogelijk te herstellen.

Dat deed ze door haar moeder te bellen, zei ze bij Schaatsen.nl. "Zij begreep mijn verdriet en boosheid. In plaats van dat ze zei dat het kon gebeuren of wel meeviel, bevestigde ze hoe vervelend het was. Dat bracht me rust, waardoor ik kon ontspannen. Vanochtend zat de teleurstelling nog in mijn hoofd, maar eenmaal op de baan vond ik het vertrouwen weer."

Werken aan haar start

De EK zit er nu op voor Grevelt, die niet in actie komt op de 1000 meter. De volgende keer dat zij in actie komt, is het interessant om op haar start te letten. De 23-jarige was in haar jeugd namelijk enorm sterk op de eerste 100 meter, maar wordt in haar profcarrière juist gezien als 'rondjesrijder'. Daarom heeft Grevelt zich de afgelopen tijd gefocust op haar start.

Dat deed ze gewoon in de woonkamer, samen met haar vriend en collegaschaatser Rem de Hair. "Ik ben explosief en sterk van mezelf, dus heb in principe alle voorwaarden. Alleen technisch kreeg ik het niet op het ijs. Daarom wilde ik daar verandering in aanbrengen. Met Rem heb ik naar oude filmpjes gekeken waarin ik goed startte. Samen hebben we wat dingen veranderd aan mijn houding."

Droom die uitkomt

Zij somt nu elke keer als ze start wat belangrijke zaken op. Eerst het voorste been op het ijs, waardoor ze meer druk heeft op haar achterste been. En ze houdt haar rug bol, zodat ze haar buikspieren moet aanspannen. "Het klinkt heel simpel, maar voor mij was dat net het kwartje dat moest vallen."

Het zorgde ervoor dat ze op het OKT een droom zag uitkomen, omdat ze altijd al een keer in de 10,5 wilde openen. Ze reed een tijd van 10,55 seconden op de eerste 100 meter. Het bleek overigens net niet genoeg voor een olympisch ticket. Grevelt liep de Olympische Spelen mis op de 500 en 1000 meter.

