Joep Wennemars is een olympiër en niet zomaar één. De 23-jarige topschaatser plaatste zich op het OKT voor maar liefst drie afstanden en mag dromen van een groots toernooi in Milaan in februari. Zijn vader Erben, zelf ook een begenadigd schaatser en olympiër, weet hoe het is. Maar moeder Renate maakt alles een soort van voor het eerst mee. Ze spreekt vol trots over de prestatie van haar zoon.

Op de 500, 1000 én 1500 meter plaatste Joep Wennemars zich voor de Winterspelen. Hoewel vader Erben alles al eens meemaakte - van OKT tot de Spelen - is het voor Renate Wennemars voor het eerst. "Nu is mijn man toevallig ook een olympiër voor het leven. Maar dat hele olympische verhaal van hem is een beetje aan me voorbij gegaan. Ik had het druk met twee kleine kinderen, terwijl hij ruim de helft van het jaar in het buitenland verbleef. Die hele Olympische Spelen konden me wat. Ik moest luiers verschonen", schrijft de moeder van het gezin in haar column in De Stentor.

'Alle offers zijn niet voor niets geweest'

En nu is het dus zover: 'het kind' gaat naar de Olympische Spelen. "Alle offers, alle feestjes die niet gevierd werden, alle kilo’s biefstuk die verstouwd werden, de liters kwark die werden weggelepeld, het afstand houden van vrienden en familie; het is niet voor niets geweest. Zijn droom, doel, dat waarvoor hij die offers met liefde bracht, het is bereikt."

'Daarom is het zo mooi'

Moeder Wennemars kan inmiddels lachen om hoe anders het was toen haar man Erben hetzelfde beleefde als dat Joep nu te wachten staat. "Daarom is het zo mooi dat ik het nu, met onze zoon, nog een keer echt mag beleven. Het is een prachtige reis die we samen maken, heel intens. En omdat Erben weet hoe de dingen gaan en hoe het voelt, heb ik altijd ondertiteling bij alles wat er gebeurt."

'We zijn als gezin een team'

Erben, Renate én broertje Niels beleven de topsportcarrière van Joep intens. "We doen het met elkaar. We zijn als gezin een team dat de basis heeft gelegd voor het succes dat hij nu ervaart. Maar er is niemand die hem iets cadeau heeft gegeven. Want elke keer weer staat hij daar in zijn eentje aan de start. Als de man die hij is geworden. Een olympiër."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.