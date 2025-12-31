Met vier schaatsers is Team Essent prima vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Milaan. Schaatscoach Jac Orie zag zijn pupillen Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Tijmen Snel en Chris Huizinga uitblinken op het OKT. Hij is dan ook meer dan tevreden over de uitslagen in Thialf.

Orie deelt op sociale media zijn inzichten over het OKT. Hij schroomt niet om superlatieven te gebruiken. 'Eén selectiemoment waar de allerbeste schaatsers van Nederland als ware gladiatoren in een kolkende arena de strijd met elkaar aangaan. Wie dit ultieme gevecht overleeft, heeft straks bij de Olympische Spelen ook grote kans om voor het goud te gaan. Want ook daar is de druk immens hoog', omschrijft Orie de afgelopen vijf dagen.

'De mensen wilden een bloedbad'

Kjeld Nuis was de afgelopen dagen groot nieuws. De 36-jarige topschaatser van Team Reggeborgh was woest op het OKT, omdat hij, zijn vriendin Joy Beune, Jenning de Boo en Femke Kok niet werden aangewezen maar volle bak aan de slag moesten. Met voor hem en Beune desastreuze tot gevolg. Zij misten hun felbegeerde tickets voor de 1500 meter. Orie reageert er gevat op. 'De mensen wilden een bloedbad en dat werd het ook. En als een gladiator op de grond ligt, is dat niet het moment om de regels te veranderen. Iedereen had deze data al jaren met rood omcirkeld op de kalender.'

'Ongekend intense sport'

Orie zag Wennemars en Snel het podium grotendeels roze kleuren op de 1500 meter bij de mannen. 'Het levert 5 dagen ongekend intense sport op, waarmee onderstreept wordt dat schaatsen een fantastische kijksport is. Geen wonder dat grote bedrijven graag investeren in de carrières van deze sporters. Zo zagen dinsdag ruim 1,65 miljoen mensen hoe Joep Wennemars en Tijmen Snel de nummers 1 & 2 werden van de 1500 meter. Op het moment dat het moest.'

