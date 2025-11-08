Marcel Bosker was een van de meest uit het oog springende namen bij de afgelopen NK afstanden. De in Zwitserland geboren schaatser pakte de nationale titel op de 5000 meter en werd tweede op de 10 kilometer. Dat dankt Bosker naar eigen zeggen door het feit dat hij zijn leven volledig omgooide.

Bosker viel niet alleen op vanwege zijn prestaties in Thialf, ook vanwege zijn uitstraling. Als een van de weinige schaatsers droeg hij een helm. "Het gaat er momenteel alleen maar over. Maar dat is prima. Het valt natuurlijk extra op nu ik mezelf ineens zo aan het verbeteren ben", denkt hij. Bosker kwam in Heerenveen, een laaglandbaan, tot 6.09,72 op de 5000 meter. Zijn pr (6.08,90) zette hij neer op de snelste baan ter wereld in Salt Lake City.

Aankomend weekeinde vindt juist daar de eerste World Cup van het olympisch seizoen plaats. Met Bosker. De Nederlander denkt dat het wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel (6.01,56) wel eens kan sneuvelen. "Ik denk dat er op de 5000 meter door twee of drie man onder de zes minuten gereden kan worden." Volgens Bosker moeten de omstandigheden dan wel 'goed genoeg' zijn.

Bosker gooit het over andere boeg

Bosker zelf hoopt wat tijd van zijn persoonlijke record af te snoepen. Wie had dat gedacht, nadat de Nederlander openlijk sprak over mentale problemen. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, richtte Bosker zich op. Hij ging doen wat hij leuk vond. "Ik was toe aan nieuwe uitdagingen", vertelt Bosker in gesprek met De Telegraaf. "Ik wilde me doorontwikkelen als atleet. Ook buiten het schaatsen. Daar was ik aan toe."

Bosker trok de hardloopschoenen aan, fietste de toerversie van wielerklassieker Parijs-Roubaix en maakte ritjes op de renfiets bij zijn ouders in Zwitserland. "Het leven van een schaatser is best beperkt", vindt Bosker. Hij lepelt op hoe een gemiddelde week eruit ziet: schaatsen, fietsen en krachttraining. "En dan fiets je ook nog altijd hetzelfde rondje. Het is verschrikkelijk", aldus de 28-jarige van Team Reggeborgh, die er naar eigen zeggen 'klaar mee' was.

Nieuwe doelen

Niet alles draait dus meer om schaatsen bij de stayer, die getrouwd is met Melissa Wijfje. Hij doet mee aan de marathon van Rotterdam en denkt aan een tijd onder de drie uur. "Ik wil blijven hardlopen. Dat geeft me vrijheid."

