Nog maar een maand en dan begint een van de meest spraakmakende sporttoernooien van 2026 al: de Olympische Winterspelen. Nederland is daar natuurlijk goed vertegenwoordigd met met name veel topschaatssters. Een landgenote die acht jaar geleden voor een olympische sensatie zorgde, is er ook bij in Milaan. Maar dan in een heel andere rol.

Dat is namelijk Carlijn Achtereekte. De voormalig topschaatsster won in haar carrière de nodige medailles, maar één prijs is het absolute pronkstuk. Achtereekte zorgde in 2018 voor een stunt door op de Spelen van Pyeongchang het goud te pakken op de 3000 kilometer. Ze liet grote namen als Ireen Wüst, Antoinette Rijpma-de Jong, Martina Sablikova en Miho Takagi achter zich.

Ook carrière als wielrenster

Vier jaar later was ze er ook bij, maar toen kwam ze niet verder dan een zevende plaats op de 3000 meter. Vervolgens legde Achtereekte zich toe op het wielrennen. Zo reed ze in 2024 de Giro en Vuelta, maar bleven grote overwinningen uit.

Ze besloot om op 35-jarige leeftijd haar topsportcarrière te beëndigen, maar deze Spelen is ze wel prominent aanwezig. Dat komt door een belangrijke klus bij HBO Max en Eurosport, dat de uitzendrechten heeft voor de Winterspelen en het nieuws bekendmaakte. Achtereekte is een van de commentatoren tijdens de Spelen en zal dus veelvuldig te horen zijn om de streamingdienst en zender.

Andere ex-topsporters

Een schone taak dus voor Achtereekte, die niet de enige bekende ex-topsporter is die op de platforms te zien is. Zo doen ook Ron Berteling (voormalig ijshockeyer) en Britt Berghuis (ex-snowboardster) commentaar.

En dan is er ook nog een prominente taak voor Jochem Uytdehaage. De 49-jarige was jarenlang topschaatser en won op de Spelen van Salt Lake City goud op de 5000 en 10.000 meter. Hij gaat in Milaan de schaatswedstrijden analyseren.

Op deze dag beginnen Olympische Winterspelen

De Olympische Winterspelen van Milaan beginnen op vrijdag 6 februari. De laatste dag van het toernooi is op zondag 22 februari. Vier jaar geleden won Team NL zeventien medailles, waarvan er acht goud waren. Het recordaantal plakken werd in 2014 in het Russische Sochi gewonnen. Toen greep Nederland er maar liefst 24.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.