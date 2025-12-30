De allerlaatste dag van het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi voor de Nederlandse schaatsers is aangebroken. Veel ticketes zijn al verdeeld op meerdere afstanden, maar dinsdag staat er nog een toetje op het programma. De vrouwen rijden de 5000 meter, de mannen de 1500 meter in Thialf. Lees hier hoe laat en op welke zender je moet inschakelen.

De eerste dag van het OKT was al op tweede kerstdag en leverde meteen spektakel op. Jutta Leerdam viel op 'haar' 1000 meter en liep zo directe plaatsing voor Milaan mis. Dat maakte ze op dag drie meer dan goed met een razendsnelle tijd op de 500 meter, waardoor ze zich achter Femke Kok alsnog op de Winterspelen mag verheugen. De aanwijsplek op de 1000 meter ten koste van Naomi Verkerk is daarmee ook wel bijna gerechtvaardigd.

Op maandag vond de 1500 meter plaats en dat eindigde in een dramatische ontknoping. Antoinette Rijpma-De Jong won in een meeslepende race nét van ploeggenote Femke Kok. Zij waren net wat sneller dan Marijke Groenewoud, die in haar merkwaardige race wereldkampioene Joy Beune klopte. Daardoor mag zij niet meedoen op haar gedroomde 1500 meter.

Ook spektakel bij de mannen

Bij de mannen voldeed Jenning de Boo op spectaculaire wijze aan zijn verplichtingen door concurrent Sebas Diniz in de slotrit van de 500 meter naar plek twee te verwijzen. Op de lange afstanden domineerde de 21-jarige Stijn van de Bunt, die met winst op zowel de 5 als de 10 kilometer alles opraapte wat er te pakken was. Jorrit Bergsma en Chris Huizinga moesten het doen met de tweede plekken.

En ook op maandag was er spektakel. De Boo was oppermachtig op de 1000 meter en verzekerde zich met Joep Wennemars en Kjeld Nuis van een ticket op die afstand. Nuis was nét wat sneller dan teamgenoot Tim Prins, die op een paar duizenden van een seconden zijn Spelen misliep.

Matrix

In onderstaande matrix zijn een aantal plekken dus al vergeven, daar komen dinsdag de 1500 (mannen) en 5000 (vrouwen) meter bij.

5000 meter vrouwen

Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Joy Beune zijn normaliter de vrouwen die dinsdag vanaf 17.45 uur strijden om tickets voor de 5 kilometer. Maar vlak ook types als Sanne in 't Hof en Bente Kerkhoff niet uit. Beune is na haar drama op de 1500 meter ongetwijfeld uit op revanche. De nummers één en twee gaan sowieso naar de Spelen. Beune en Groenewoud hebben al een ticket voor de 3000 meter binnen, Conijn zit nog even in de wachtkamer met haar derde plek.

1500 meter mannen

De 1500 meter bij de mannen is goud waard in de welbekende matrix. De numers één en twee op die afstand aan sowieso naar Milaan en ook een derde plek lijkt daar genoeg voor. Op het koningsnummer van het schaatsen vechten onder meer Kjeld Nuis, Joep Wennemars, Tim Prins, Tijmen Snel en Wesly Dijs voor een ticket. De start vindt rond 19.00 uur plaats.

Live te zien op tv én stream

De NOS is de place to be voor het schaatsen. Ook tijdens het OKT moet er ingeschakeld worden bij de NPO om het schaatsen te volgen. NPO 1 is vanaf 17.50 uur live, terwijl de eerste afstand om 18.15 uur op het programma staat in Thialf. Niet alleen NPO 1, ook NOS.nl en de NOS app zijn live, waardoor je ook via een stream al het schaatsgeweld kan volgen. Verwacht ook de bekende analisten aan de desk, zoals Mark Tuitert, Erben Wennemars en Ireen Wüst bij presentatoren Henry Schut en/of Jeroen Stomphorst.

