Voor de Nederlandse schaatsers staat een cruciaal weekend op het programma. De World Cup in Hamar is namelijk de laatste wedstrijd die meetelt voor de verdeling van de olympische tickets per land. Nederland zal op een aantal afstanden nog aan de bak moeten om het maximale aantal schaatsers naar Milaan te mogen sturen.

Het gaat daarbij om vier afstanden waarop Nederland er nog niet zeker van is dat ze zullen voldoen aan de eisen van schaatsunie ISU. Voorafgaand aan de wedstrijd in Hamar staat de schaatsers er wel goed voor, maar een slecht resultaat in Noorwegen kan gevolgen hebben.

Als het lukt om de huidige posities te behouden, mag de Nederlandse schaatsbond het maximale aantal van negen mannen en negen vrouwen afvaardigen naar de Olympische Spelen van Milaan in februari. Dat meldt Freek van der Wart, de disciplinemanager langebaan van de schaatsbond. Lukt dat niet, dan heeft dat gevolgen voor het aantal schaatsers dat naar Milaan mag.

Nederland moet nog aan de bak in Hamar

Om in aanmerking te komen voor het maximumaantal van negen startplekken per sekse moet Nederland in alle klassementen van de wereldbeker voldoen aan de gestelde eisen. In het gecombineerde klassement van de langste afstanden bij de mannen (5000 meter/10 kilometer) en vrouwen (3000 meter/5000 meter), op de 500 meter bij de mannen en bij de ploegenachtervolging van de mannen moeten de schaatsers zich minimaal handhaven op de huidige plaatsen in het klassement.

Op de 500 meter van de vrouwen en in de klassementen op de 1000 en 1500 meter en de massastart zijn de Nederlandse schaatsers zeker van de vereiste topnoteringen, ongeacht de uitslagen in Hamar. Op de ploegenachtervolging staan de vrouwen derde en is het team vrijwel zeker. De mannen staan bij de ploegenachtervolging op de vijfde plaats, waar een plek bij de eerste zes nodig is.

De schaatsers rijden zaterdag een 5000 meter. Chris Huizinga staat in dat klassement zevende en Jorrit Bergsma achtste. Beau Snellink staat veertiende. Nederland moet twee schaatsers bij de beste negen hebben en drie bij de beste vijftien. Hetzelfde geldt bij de vrouwen, die zaterdag een 3000 meter schaatsen. Bente Kerkhoff staat op de negende plaats en moet zorgen dat ze ook na de race negende staat. Joy Beune, die het klassement aanvoert, is afwezig in Hamar.

Joep Wennemars

Dat Nederland op de 500 meter bij de mannen nog niet zeker is, heeft gevolgen voor Joep Wennemars. Hij staat op de zeventiende plaats in het klassement op de 500 meter. De schaatser gaat vrijdag van start op de 500 meter, maar zal die rit niet uitrijden, omdat hij last heeft van een liesblessure. De punten die hij verdient door van start te gaan, moeten ervoor zorgen dat hij bij de beste 21 in het klassement blijft staan.

Schaatsen bij Sportnieuws.nl

