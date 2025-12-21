Het verhaal van het debuut van schaatsster Kim Talsma op het internationale podium liep uit op een drama. Ze mocht tijdens de World Cup in Hamar invliegen om Joy Beune te vervangen, maar ging in de trein op de ploegenachtervolging al snel onderuit. Een week na dat incident pakt ze de draad weer op, wetende dat haar tranen in heel Nederland te zien waren.

De 24-jarige Talsma kon haar emoties niet bedwingen toen ze voelde dat ze Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud had teleurgesteld in de ploegenachtervolging. Haar interview bij de NOS werd breed uitgemeten, vooral omdat ze moest huilen. “Natuurlijk baalde ik verschrikkelijk en dat was ook wel te zien op tv”, zegt Talsma in gesprek met Schaatsen.nl. Ze won zaterdagavond de Marathon Cup in Enschede en liet daarmee de frustraties achter zich.

'Ook al bedoelde iedereen het goed'

“Het was ook al heel snel weer zaterdag”, zei Talsma, die woensdag tijdens de training in Thialf wel veel aanspraak had. “Iedereen vroeg natuurlijk of ik ondanks alles nog wel een beetje had genoten. Dat was wel een beetje vervelend, ook al bedoelde iedereen het natuurlijk goed. Tegen die tijd had ik het al lang naast me neergelegd." Ze is achteraf vooral blij dat ze naar Noorwegen gegaan is. Ze noemt het, ondanks het drama, 'een supervette ervaring'. "Een World Cup wil je gewoon een keer meemaken. Als ik me er misschien ooit weer eens tussen rijd, heb ik het al een keer meegemaakt."

OKT

Talsma is inmiddels alweer zo ver met verwerken, dat ze aan het OKT en de NK Marathon kan denken. Vooral richting de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Winterspelen in Milaan kan ze naar eigen zeggen 'onbevangen' rijden. "Voor mezelf het beste eruit halen."

