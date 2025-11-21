Lang ging het shorttracker Friso Emons niet voor de wind. Na oorspronkelijk buiten de nationale selectie voor de World Tours te zijn gehouden, mag hij dit weekend in het Poolse Gdansk, na een blessure van Itzhak de Laat, wel aansluiten bij de wereldtop. Dit geeft de 27-jarige Emons een buitenkans van jewelste op plaatsing voor de Olympische Spelen van Milaan.

"In feite is dit een OKT, een olympisch kwalificatieternooi", begint Emons tegen Schaatsen.nl. Daarvoor moet de Tilburger wel bij de top vijf op zijn favoriete afstand, de 1500 meter, eindigen. Een zware kluif voor iemand die al een tijdje uit het internationale circuit is.

Valse start

Het weekend in Gdansk begon dan ook met een valse start. Op vrijdag moest Emons al lossen in de kwartfinales, waardoor hij zich via herkansingen alsnog moet proberen te kwalificeren voor de halve finale. "Misschien is het niet verkeerd dat ik nu nog twee ritten meer moet rijden, want die kunnen me wat extra ervaring opleveren", is de reactie van de shorttracker op de omweg die hij moet gaan bewandelen.

'Ik ben ontzettend blij dat ik nu hier ben'

Emons is vooral blij dat hij zich weer kan meten met de internationale top. "Ik ben ontzettend blij dat ik nu hier ben. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik thuishoor in de World Tour." Iets waar hij in eerste instantie zich niet voor had geplaatst. Toch mag hij in Polen zijn kans grijpen door de keuze van bondscoach Niels Kerstholt.

Zo liet Emons in de trainingen in Nederland zien nog altijd rap te kunnen shorttracken. "Ik zou heel teleurgesteld zijn geweest als ik het niet zou zijn geworden, want ik heb heel goede stappen gemaakt in de periode dat TeamNL onderweg was."

'De sterren staan goed'

Nu krijgt Emons dus een buitenkansje, want als hij zich bij de top 5 schaatst op de 1500 meter, mag hij zich al gaan opmaken voor Milaan. "Ik heb stap 1 gezet: in de World Tour geraken. Daarin moet ik nu mezelf laten zien. Stap 2. Het zou prachtig zijn als het me lukt. Het ijs hier is niet zo goed, dat vind ik in mijn voordeel. Bovendien blijkt uit het verleden dat deze baan goed voor mij is geweest."

Zo won Emons hier in 2023 goud met de mannen relayploeg tijdens het EK. Op datzelfde toernooi won hij individueel brons op de 1500 meter. Een prestatie die hem dit weekend een ticket naar de Spelen kan opleveren. "De sterren staan goed. Het moet alleen nog even gebeuren."

