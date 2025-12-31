Het olympisch kwalificatietoernooi schaatsen (OKT) zorgde voor bloedstollende en prachtige momenten. Tranen waren er van verdriet, vreugde en ontlading. Een van de feestgangers was Tijmen Snel, die zich na vier jaar revancheerde. Teamgenoot Joep Wennemars is blij voor hem.

Snel greep op een afgrijselijke manier naast een ticket voor de Olympische Winterspelen van Peking. De rappe schaatser werd toen derde op de 1.500 meter, maar mocht uiteindelijk niet mee. Destijds gaf schaatsbond KNSB de voorkeur aan iemand voor de ploegenachtervolging. Met zijn nieuwe tweede plek kan deelname aan Milaan 2026 hem in ieder geval niet meer ontgaan.

'We wisten wat er mogelijk was'

De blijdschap was dan ook groot bij Snel en Team Essent. Ook bij winnaar Wennemars. In de NOS Schaatspodcast zegt hij 'superblij' te zijn voor zijn teamgenoot. "We wisten dat er ruimte lag", vertelt hij over de tijd (1.45,18) die regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis neerzette. "We hebben allebei meermaals onder de 1.45 gereden in Thialf. Dus we wisten dat er heel wat mogelijk was", blikt Wennemars terug.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

"Vanaf het moment dat ik bij de ploeg zit, heb ik elke dag met Tijmen getraind. Wij zijn lotgenootjes, we schaatsen precies dezelfde afstanden. Ook weten we precies wat we aan elkaar hebben in zo'n wedstrijd", aldus Wennemars, die zijn teamgenoot nog wat woorden meegaf voor de race. "Ik zei: 'We moeten er vandaag voor rijden, we moeten het gaan halen. Want wij hebben de kans, die moeten we met beide handen aangrijpen'."

'Hij is lullig afgeserveerd'

"Ik denk dat iedereen extra blij is voor Tijmen", stelt schaatskampioene Irene Schouten over de plaatsing van Snel, gezien zijn verleden. "Hij is natuurlijk best lullig afgeserveerd", vindt Wennemars. "Hij is dan ook niet zo uitgesproken dat het in kranten en media voorbij komt", haakt verslaggever Sebastian Timmerman in. "Dat is lullig voor Tijmen, het past niet bij hem om het dan op te gaan eisen. Hij laat het liever gewoon zien in de wedstrijd", weet Wennemars.

Snel moest vier jaar lang wachten om revanche te nemen. "Dat is niet makkelijk. Hij heeft dat prachtig gedaan", is Wennemars van mening. Op donderdag 19 februari 2026 schaatsen de twee ploeggenoten van Team Essent de 1.500 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.