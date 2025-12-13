Nederlandse schaatser Beau Snellink beleeft een moeilijke start van het seizoen. Ook bij de World Cup in Hamar stelde hij teleur met een 14e plek op de 5000 meter. Na afloop trekt hij een pijnlijke conclusie.

De race van Snellink was van groot belang voor Nederland. Hij moest namelijk in de top 15 van het World Cup-klassement om een ticket voor de Olympische Spelen veilig te stellen. Dat lukte uiteindelijk maar net. "Ja dat speelt wel", zegt de 24-jarige bij NOS. "Maar je wil gewoon goed rijden en je rit winnen. Dat lukte geen van beide vandaag."

"Het was gewoon slecht", vervolgt hij. "In Salt Lake en in Calgary begon ik eindelijk weer een beetje lekker te schaatsen, toen reed ik wel goed." Voor de World Cup van Heerenveen ging hij nog op trainingskamp. Daarna ging het wat minder op de 10.000 en 5000 meter. "Het zal niet daaraan liggen, maar misschien wel aan de vermoeidheid."

Vertrouwen zakt weg

Zowel technisch als qua kracht moet het beter volgens Snellink. "Ik heb er vertrouwen in, maar dat zakt wel een beetje weg op deze manier." Hij reed vandaag 7 seconden langzamer dan vorig jaar. De moed zakt hem daardoor in de schoenen. "Ik zou willen zeggen dat het anders was. Maar dat is helaas niet zo. Dan kun je er een mooi verhaal van maken en allemaal excuusjes verzinnen, maar het is gewoon niet goed genoeg op het moment."

Hij spreekt dan ook van geluk dat hij nog bij de top 15 van het klassement op de 5000 meter zit en zo een extra ticket voor Nederland voor de Olympische Spelen heeft veiliggesteld. Hij eindigde op plek 14, waardoor de selectie met negen mannen naar Milaan kan. "Dat scheelt dan weer. Dan pak je in ieder geval een plek. Maar het is jammer dat het zo spannend moet worden. Vorig jaar was ik derde in het klassement en pakte ik elke wedstrijd een podiumplaats. Dat is nu even ver weg."

Pijnlijke conclusie

"Iedereen wil dat je die plek binnenhaalt", zegt hij over de druk die op zijn race stond. "Je kan het zeggen als excuus, maar dat wil ik niet graag gebruiken. Dus dat heeft me niet beïnvloedt." Zijn conclusie is dan ook dat het 'gewoon slecht gaat'. "Daar hou ik het ook maar even bij. We hebben nog twee weken tot het OKT, er kan nog van alles gebeuren."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.