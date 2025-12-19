Chris Huizinga is geschrokken van het torenhoge niveau van de buitenlandse schaatsers dit seizoen op de lange afstanden. Het is iets waar de Nederlandse topschaatser zich later zorgen om moet maken: "Eerst het komende toernooi, want ik wil sowieso náár de Spelen."

"De spanning loopt wel op", blikt Huizinga bij Sportnieuws.nl vooruit op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). "Ik denk dat het wel een van de spannendste wedstrijden wordt." De 28-jarige stayer hoopt dat alle puzzelstukjes tijdens dat toernooi (26-30 december) in elkaar vallen. "En dan gewoon knallen."

Huizinga doet mee aan de vijf en tien kilometer, maar focust zich vooral op die eerste afstand. "Ik heb toch een PR gereden dit jaar al, dus dan is de vorm wel degelijk. Ik heb er ook gewoon zin in." Vorige maand reed hij in Calgary een persoonlijk record op de 5.000 meter: 6.05,16.

'Vorig jaar had ik dat idee nog'

Inmiddels stijgt de druk richting het OKT, waar de tickets voor de Olympische Winterspelen worden verdeeld. Huizinga houdt van die druk en stress. "Dat houdt je ook wel scherp. In de aanloop ben je ook met de details bezig, je wil zo verfijnd mogelijk rijden. Het kan ook in je kop gaan zitten: heb ik goede benen? Heb ik slechte benen?"

Huizinga merkt op dat het maar weinig plekken zijn en dat de concurrentie steeds groter wordt. Overigens niet alleen in Nederland: juist de buitenlanders streven de schaatsers van TeamNL voorbij. "Vorig jaar had ik het idee dat we het gat gedicht hadden naar de top toe, dus dat we konden strijden om goud. Ik vind wel dat de buitenlanders behoorlijk grote stappen hebben gemaakt dit jaar, ten opzichte van wat wij hebben gedaan."

Vergelijking met Jordan Stolz

"Ik zei laatst ook al: de sprinters hebben Jordan Stolz, wij hebben tegenwoordig ook twee, drie jongens die echt dat niveau halen", merkt Huizinga op. Hij ziet dat er steeds meer wereldrecords worden verbroken en er soms wel drie of vier schaatsers onder het baanrecord rijden. "Dus het niveau is bij de lange afstanden echt heel hard omhoog gegaan."

Als hij het zo zegt, wordt het nog héél lastig. "Weet je, soms zit ik er best dichtbij, dan moet het allemaal goed vallen. Maar die tien kilometer, dat is wat verder weg." Voor het zover is, moet Huizinga eerst nog maar het OKT overleven. "Eerst het komende toernooi, want ik wil sowieso graag náár de Olympische Spelen."

