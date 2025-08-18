De Nederlandse schaatsster Julia de Vos (19) is eigenlijk ook een Braziliaanse schaatsster. Doordat haar moeder uit het Zuid-Amerikaanse land komt, mag ze namens Brazilië uitkomen. Maar dat gaat niet zomaar: De Vos moet zich nog flink inspannen om aan de regels te voldoen.

Het Braziliaanse balletje ging rollen in 2024. Dat jaar werd ze benaderd door de Braziliaanse ijssportconfederatie. Jazeker, die bestaat echt: Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. Maar je mag ook simpelweg Ice Brasil zeggen.

"Ik begreep dat ze me via Instagram op het spoor waren gekomen en hadden uitgevonden dat ik een dubbele nationaliteit had", vertelde De Vos in juli 2024.

Persoonlijk record

Hoe staat het nu, een jaar later, met de plannen? De Olympische Winterspelen komen eraan. Hoe groot is de kans dat een Flevolandse tiener dan bij het grootste schaatsevenement van het jaar in actie komt in Italië, namens Brazilie? Over twee weken weten we (veel) meer, want De Vos gaat proberen aan een kwalificatie-eis te voldoen.

Eind augustus reist De Vos af naar Salt Lake City, in de Verenigde Staten. Op die hooglandbaan gaat ze trachten haar persoonlijk record op de 500 meter aan te scherpen. Het moet van de huidige 41,13 seconden, haar persoonlijk record, naar 40,0 seconden of beter gaan. Want pas dan voldoet ze aan de eis voor deelname aan de World Cup voor senioren.

World Cup

En deelname aan de reeks wedstrijden van de World Cup is cruciaal. Tijdens die evenementen rijden schaatsers punten naar binnen namens hun nationale bond. Op basis van die punten wordt bepaald hoeveel tickets elk land krijgt, weldra bij de Olympische Winterpelen. En gezien De Vos niet kan rekenen op succesvolle collega's uit Brazilië, zal ze zelf die punten bij elkaar moeten harken.

Genieten

Tegenover Schaatsen.nl is ze voorzichtig over haar kansen. “Ik moet een forse hap van mijn persoonlijk record halen, maar om eerlijk te zijn: ik wil er in de aanloop niet te veel over nadenken. De nadruk ligt op genieten, en dan zie ik vanzelf wat ervan terechtkomt", zegt De Vos over haar deelname aan de Dessert Classic Long Track in Salt Lake City (30 en 31 augustus).

Ook als het niet lukt om haar pr voldoende te verbeteren, zal ze aan de Braziliaanse bond verbonden blijven. "Het zou fantastisch zijn als ik Milaan al kan halen. Ik heb de tijd: de bond heeft me een soort contract gegeven tot en met 2030", zei ze vorig jaar.

