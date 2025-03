Onthullende anekdote van schaatscommentator: 'Zo was koning Willem-Alexander een dag Herbert Dijkstra'

Schaatsliefhebbers horen deze dagen elke dag urenlang de stem van Herbert Dijkstra. Hij is namelijk al jaren schaatscommentator en ook bij de WK afstanden 2025 in Hamar is hij van de partij. Ooit had hij een bizarre ontmoeting met koning Willem-Alexander, ook een grote schaatsfan.

Dijkstra blikt terug op de Olympische Winterspelen van 1988, in Calgary. De toenmalige schaatser sliep op een kamer met Hein Vergeer, die de schaatswereld in 1985 en 1986 domineerde (tweemaal EK allround, tweemaal WK allround).

"Hein vergat regelmatig de sleutel, dus toen ik onder de douche stond en geklop hoorde, wist ik zeker dat het Hein was en sloeg vlug een handdoekje om", vertelt hij tegen de Volkskrant.

Koning Willem-Alexander

Maar het was niet Vergeer die binnenkwam. "Daar stond Willem-Alexander", vertelt Dijkstra. "Hij kwam onverwachts een kijkje nemen in ons appartement. De anderen van het team kwamen terug, ik had mijn kleren inmiddels aan en het werd stikgezellig. We wisten dat Willem-Alexander schaatsliefhebber was."

En dan komt de climax van de anekdote: "Hij had de Elfstedentocht gereden, hij wel, ik niet potverdorie, en toen zei hij: ‘Ik zou heel graag eens op deze ijsbaan schaatsen.’ Nou, zei mijn coach Henk Gemser, Herbert heeft een accreditatie. Zo is de heer W.A. van Buren een halve dag H. Dijkstra geweest."

Jillert Anema

Daarnaast vertelt Dijkstra over zijn band met schaatstrainer Jillert Anema. Mede door zijn wat ongenuanceerde uitspraken in de media wordt de markante Fries soms gezien als bot en afstandelijk. Dijkstra schetst een ander beeld. Zijn zus heeft een gehandicapt zoontje. "Ondanks alle ellende – bijna blind, autistisch – kon hij nog één ding goed: trampolinespringen", aldus Dijkstra.

Anema ging met het jochie aan de slag. Nadat het kind ook een zenuwziekte kreeg, bood Anema aan om zijn diesten als revalidatiedeskundige in te zetten. En met succes: "In 2014 werd Jorrit Bergsma, schaatser in Jillerts ploeg, olympisch kampioen in Sotsji. Vlak daarna stuurde mijn zus een filmpje van mijn neefje, die voor het eerst weer tien stappen had gezet. Ik had Jillert huilend aan de telefoon. Hij zei: ‘Dit is mooier dan olympisch goud.’"

Dijkstra werd op de Winterspelen in Calgary 11e op de 10.000 meter en 13e op de 5.000 meter.