In korte tijd is er veel veranderd voor Anna Boersma. De 24-jarige sprintster rijdt dit weekend op de EK Afstanden in Polen en doet dat met een opvallende status: Boersma is daar de enige Nederlandse schaatsster die zich al olympiër mag noemen.

Dat besef kwam pas echt binnen tijdens de olympische teampresentatie, waar ze haar TeamNL-kleding in ontvangst nam. "Op dat moment besefte ik pas echt dat het was gelukt", vertelde Boersma in gesprek met De Telegraaf. "Daarvoor voelde het nog best onwerkelijk, maar ineens dacht ik: ik sta er gewoon tussen."

'Dan had ik je voor gek verklaard'

De basis voor dat succes werd gelegd tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) rond de jaarwisseling. Op haar specialiteit, de 500 meter, ging het in de eerste race mis en besloot Boersma haar rit zelfs af te breken. Uren later moest alles samenkomen in de tweede omloop. "Na mij kwamen er nog veel rijdsters", blikte ze terug. "Dat waren zenuwslopende minuten, maar uiteindelijk was het genoeg."

Coach Hein Otterspeer zag zijn schaatsster precies op het juiste moment pieken. Dat Boersma nu al verzekerd is van een olympisch ticket, had hij vooraf nooit durven dromen. "Als je me dit aan het begin van het seizoen had verteld, dan had ik je voor gek verklaard", gaf Otterspeer eerlijk toe.

Bijzondere route naar Olympische Spelen

Voor Boersma vormt het EK Afstanden een belangrijk tussenstation richting de Winterspelen in Milaan. Ze rijdt dit weekend onder meer de 500 meter, terwijl veel andere Nederlandse olympiërs ontbreken. Dat Boersma hier wél aan de start staat, is opvallend gezien de fysieke en mentale weg die ze dit seizoen moest afleggen richting haar olympische ticket.

Die weg was allesbehalve vanzelfsprekend. Boersma plaatste zich voor de Spelen zonder voorste kruisband in haar rechterknie, die ze vlak voor het vorige seizoen afscheurde. In plaats van een operatie koos ze ervoor door te trainen en te leren schaatsen met minder stabiliteit. "Ik merkte dat ik best wel weer snel dingen kon, sneller dan je zou denken", legde ze eerder uit. Het voorbeeld van haar vader, die zonder kruisband zelfs drie keer de Elfstedentocht reed, gaf vertrouwen. "Dat gaf hoop. Ik dacht: dan moet ik het ook kunnen."

