'Onrust in Nederlandse shorttrackploeg: Suzanne Schulting stelt harde eis voor terugkeer'

Er zou momenteel grote onrust heersen in de Nederlandse shorttrackwereld. en bondscoach Niels Kerstholt is niet voor de eerste keer het middelpunt daarvan. Een aantal shorttrackers is ontevreden over hem en de kwestie is inmiddels zo hoog opgelopen dat Suzanne Schulting een eis zou hebben gesteld aan de schaatsbond voordat ze terugkeert in de ploeg.

Dat schrijft het AD woensdag na gesprekken met meerdere betrokkenen in de shorttrackwereld. Het rommelt volgens de krant bij de Nederlandse ploeg en dat zou vooral komen door twijfels over bondscoach Kerstholt. Meerdere rijders zouden hun vraagtekens hebben bij zijn trainingsschema's en ook de manier waarop hij met de rijders omgaat.

Nederlandse shorttrackers staan opgefokt aan de start in Tilburg: 'Extra naaien, extra agressief' De Nederlandse shorttrackers, oftewel de Dutch Lions, willen bij de World Tour in Tilburg het publiek vermaken en blij maken met topprestaties. Bondscoach Niels Kerstholt heeft zijn schaatsers aan de vooravond van het evenement alvast flink opgezweept met gepeperde teksten.

Moeizame start

Kerstholt werd na de Winterspelen van Peking in 2022 aangesteld als de nieuwe bondscoach. Hij was toen de opvolger van succescoach Jeroen Otter, die had besloten om een sabbatical te nemen. Otter keerde daarna echter niet terug als coach en dus besloot schaatsbond KNSB om Kerstholt vast te leggen tot de Spelen van volgend jaar in Milaan.

Suzanne Schulting oppert ingrijpende verandering in de schaatswereld: 'Ik denk dat het kan' Suzanne Schulting is drievoudig olympisch kampioene in het shorttrack, maar richt zich dit seizoen noodgedwongen op de langebaan. Toch is ze haar grote schaatsliefde niet uit het oog verloren, want ze zou graag een grote verandering zien in het shorttrack. Dat vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

De nieuwe coach werd in het begin bekritiseerd door grote namen als Schulting en Sjinkie Knegt en ook na drie jaar zou een gedeelte van de rijders nog altijd niet tevreden over hem zijn. Een aantal van hen zou de hoop koesteren dat Otter in aanloop naar de Spelen weer een grote rol in het team gaat spelen.

Schulting stelt voorwaarde

Schulting zou dat volgens de krant zelfs als voorwaarde hebben gesteld voordat ze weer terugkeert naar haar zo geliefde discipline. De 27-jarige rijdster boekte op EK's, WK's en Olympische Spelen grote successen in het shorttrack, maar door de gevolgen van een enkelbreuk koos ze er het afgelope seizoen voor het eerst voor om zich volledig op de langebaan te richten en dat ging haar vrij goed af.

Schaatskoppel Suzanne Schulting en Joep Wennemars puzzelt er samen flink op los na intiem moment op WK Het schaatsseizoen is voorbij en dus hebben de rijders eindelijk wat meer vrije tijd. En wat is er nou beter om tot rust te komen dan samen puzzelen? Precies dat is wat Suzanne Schulting en Joep Wennemars op ontspannen wijze samen doen.

Schaatsbond KNSB zou naar aanleiding van de kwestie Charles van Commenée gevraagd hebben om te praten met Schulting over haar toekomst. Van Commenée was in het verleden technisch directeur van NOC*NSF. Hij zou ook in gesprek gaan met Otter en Jac Orie, die bij Team Essent de coach van Schulting in het langebaanschaatsen is.

Reactie KNSB

De schaatsbond heeft via technisch directeur Remy de Wit ook gereageerd op het verhaal over de onrust. Hij zegt dat de bond Kerstholt nog altijd steunt en dat hij zich niet herkent in het beeld dat de rijders de bondscoach niet steunen. "Een coach roekeloos ontslaan doen ze misschien in de voetballerij, maar zo werk ik niet", reageert De Wit in het AD.